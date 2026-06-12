Qué artistas están tocando en Estados Unidos, en la Ceremonia de Apertura del Mundial 2026

Con figuras internacionales como Katy Perry, Anitta y LISA, el país anfitrión cerrará el ciclo de eventos inaugurales antes del debut frente a Paraguay.

Después de que México y Canadá le dieran la bienvenida oficial al Mundial 2026 con sus respectivas ceremonias inaugurales, llegó el turno de que Estados Unidos se vista de gala. En la previa del debut de este viernes a las 22 frente a Paraguay, por el Grupo D, el país anfitrión cierraa el trío de aperturas con un espectáculo pensado a la medida de Los Ángeles, buscando trasladar esa identidad de entretenimiento constante al escenario mundialista.

La ceremonia se desarrolla en el Sofi Stadium y, según adelantó la FIFA, el show desea combinar música, cultura popular, tecnología inmersiva y una fuerte presencia de elementos vinculados al torneo, con el objetivo de transformarse en mucho más que una simple apertura deportiva.

Qué artistas y cantantes tocan en la Ceremonia

La ceremonia dará inicio a las 20.30 de Argentina y se estima que tendrá una duración aproximada de 20 minutos. Entre los artistas confirmados aparecen nombres de alcance global como Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla. Además, desde la organización no descartaron sumar nuevas figuras de último momento para completar una grilla que busca reflejar la diversidad cultural presente en Estados Unidos.

El Sofi Stadium será la sede del debut de Estados Unidos en el Mundial (Getty Images).

La participación de LISA aparece como uno de los puntos más destacados del espectáculo. La artista tailandesa, una de las máximas exponentes del K-pop a nivel mundial, aporta un perfil internacional a una ceremonia que reunirá representantes de distintos géneros musicales y procedencias.

Como complemento, el actor y comediante Jason Sudeikis dice presente en su rol de embajador del torneo y tiene a su cargo uno de los mensajes de bienvenida al público presente y a los millones de espectadores que seguirán la transmisión alrededor del mundo.

Publicidad

También lograron saberse con anticipación los intérpretes de los himnos nacionales. Es que el dúo country Dan + Shay fue seleccionado para entonar la canción patria de Estados Unidos, mientras que el grupo paraguayo Purahei Soul terminó siendo elegido para hacer lo mismo con las estrofas guaraníes antes del inicio del partido.

De esta manera, antes de que la pelota empiece a rodar entre Estados Unidos y Paraguay, el Mundial tieneuna última celebración inaugural. Y si México apostó por la identidad latina y Canadá por sus artistas más representativos, los estadounidenses eligieron una combinación de estrellas internacionales, producción tecnológica y cultura pop para darle su propia bienvenida a la Copa del Mundo.

Datos clave

El seleccionado de Estados Unidos debutará frente a Paraguay en el Grupo D del Mundial.

debutará frente a Paraguay en el Grupo D del Mundial. La ceremonia de apertura se desarrollará este viernes en el Sofi Stadium de Los Ángeles.

de Los Ángeles. Los cantantes internacionales Katy Perry, Future y Anitta se presentarán en el show inaugural.