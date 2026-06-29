Qué pasa si Paraguay empata, gana o pierde contra Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026

Este lunes, en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos, Alemania y Paraguay se encuentran frente a frente en el marco de los 16avos de final del Mundial 2026. Lo hacen siendo conscientes de que ya no hay margen de error y con el objetivo en común de meterse en octavos de final.
Cabe destacar que los teutones arriban a este partido luego de haber culminado en lo más alto de su grupo en la Copa del Mundo, como consecuencia de las victorias cosechadas contra Curazao y Costa de Marfil y de la derrota posterior ante Ecuador.
Por su parte, los comandados estratégicamente por Gustavo Alfaro lo hacen habiendo clasificado a esta instancia con lo justo, con una victoria contra Turquía, un empate frente a Australia y una contundente derrota en la presentación ante Estados Unidos.
Qué pasa si Alemania y Paraguay empatan por el Mundial 2026
En caso de igualdad entre estos dos equipos a lo largo de los 90 minutos de juego reglamentarios, el partido se desempatará a través del tiempo suplementario, que dura 30 minutos y que consta de dos tiempos de 15 cada uno. De persistir la igualdad, definirán por penales.