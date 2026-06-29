Qué pasa si Paraguay empata, gana o pierde contra Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026

Todos los detalles relacionados con la resolución del encuentro que se desarrolla en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos.

Este lunes, en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos, Alemania y Paraguay se encuentran frente a frente en el marco de los 16avos de final del Mundial 2026. Lo hacen siendo conscientes de que ya no hay margen de error y con el objetivo en común de meterse en octavos de final.

Cabe destacar que los teutones arriban a este partido luego de haber culminado en lo más alto de su grupo en la Copa del Mundo, como consecuencia de las victorias cosechadas contra Curazao y Costa de Marfil y de la derrota posterior ante Ecuador.

Por su parte, los comandados estratégicamente por Gustavo Alfaro lo hacen habiendo clasificado a esta instancia con lo justo, con una victoria contra Turquía, un empate frente a Australia y una contundente derrota en la presentación ante Estados Unidos.

Qué pasa si Alemania y Paraguay empatan por el Mundial 2026

En caso de igualdad entre estos dos equipos a lo largo de los 90 minutos de juego reglamentarios, el partido se desempatará a través del tiempo suplementario, que dura 30 minutos y que consta de dos tiempos de 15 cada uno. De persistir la igualdad, definirán por penales.

El cuadro del Mundial 2026