Qué pasa si Argelia gana, empata o pierde con Jordania por el Mundial 2026

Con la Selección Argentina ya clasificada y líder del Grupo J, los africanos ponen mucho en juego ante los africanos para seguir con vida en el certamen.

Argelia y Jordania se enfrentarán este martes a la medianoche por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, zona que también integra la Selección Argentina. El encuentro se disputa en el San Francisco Bay Area Stadium de California y cuenta con el arbitraje del esloveno Slavko Vinčić.

El duelo aparece como una verdadera final anticipada para ambos seleccionados. Tanto Argelia como Jordania llegan sin puntos tras sus derrotas en el debut y saben que una nueva caída los dejaría al borde de la eliminación. Mientras tanto, Argentina lidera el grupo con seis unidades luego de vencer 2-0 a Austria, que ocupa el segundo lugar con tres puntos.

Vale recordar que, en caso de igualdad de puntos, el primer criterio de desempate es el denominado desempate olímpico (resultado entre los equipos involucrados).

Qué pasa si Argelia gana, empata o pierde ante Jordania

Si Argelia gana : el conjunto africano sumaría sus primeros tres puntos y alcanzaría a Austria en la tabla, con quien se enfrentará la próxima fecha para definir el segundo puesto de la tabla para clasificar a 16avos de final.

: el conjunto africano sumaría sus primeros tres puntos y alcanzaría a Austria en la tabla, con quien se enfrentará la próxima fecha para definir el segundo puesto de la tabla para clasificar a 16avos de final. Si Argelia empata : los dirigidos por Vladimir Petković quedarían últimos junto a Jordania, ambos con un punto, y muy comprometidos de cara a la última jornada. En ese escenario dependerían de una victoria ante Austria y que Argentina le gane a Jordania para quedar segundos en la zona.

: los dirigidos por Vladimir Petković quedarían últimos junto a Jordania, ambos con un punto, y muy comprometidos de cara a la última jornada. En ese escenario dependerían de una victoria ante Austria y que Argentina le gane a Jordania para quedar segundos en la zona. Si Argelia pierde: quedaría última, sin puntos y al borde de la eliminación. Su única esperanza sería vencer a Austria la próxima fecha y aspirar a clasificar a 16avos de final como uno de los ocho mejores terceros.

La tabla de posiciones del Grupo J del Mundial 2026