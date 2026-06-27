Qué pasa si Austria gana, empata o pierde con Argelia hoy por el Mundial por el 2026

En un duelo a todo o nada, los europeos definen ante los africanos su pasaje a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Austria y Argelia se enfrentarán este sábado desde las 23, en Kansas City, por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026. Se trata de una verdadera final anticipada para ambos equipos, dado que ponen en juego su boleto rumbo a los dieciseiavos de final.

Con Argentina ya clasificada como líder del Grupo J, el segundo boleto directo a la fase eliminatoria se definirá en este mano a mano. Austria llega como escolta con tres puntos y mejor diferencia de gol que Argelia, por lo que un triunfo y empate le alcanza para conservar esa posición. Los africanos, en cambio, necesitan ganar para desplazar a los europeos y quedarse con el segundo lugar, aunque una igualdad también les permitiría avanzar como uno de los mejores terceros.

Qué pasa con Austria si gana, empata o pierde contra Argelia