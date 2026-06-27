Qué pasa si Austria gana, empata o pierde con Argelia hoy por el Mundial por el 2026

Austria y Argelia se enfrentarán este sábado desde las 23, en Kansas City, por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026. Se trata de una verdadera final anticipada para ambos equipos, dado que ponen en juego su boleto rumbo a los dieciseiavos de final.
Con Argentina ya clasificada como líder del Grupo J, el segundo boleto directo a la fase eliminatoria se definirá en este mano a mano. Austria llega como escolta con tres puntos y mejor diferencia de gol que Argelia, por lo que un triunfo y empate le alcanza para conservar esa posición. Los africanos, en cambio, necesitan ganar para desplazar a los europeos y quedarse con el segundo lugar, aunque una igualdad también les permitiría avanzar como uno de los mejores terceros.
Qué pasa con Austria si gana, empata o pierde contra Argelia
- Si Austria gana: llegará a seis puntos y se clasificará a los dieciseisavos de final como segundo del Grupo J. En esa condición, se enfrentará a España, que terminó como líder del Grupo H.
- Si Austria empata: también conservará el segundo puesto gracias a la diferencia de gol y avanzará a los dieciseisavos de final. Su rival será España.
- Si Austria pierde: será superada por Argelia y caerá al tercer lugar con tres unidades. En ese caso deberá esperar que finalicen los demás grupos para saber si consigue uno de los ocho boletos reservados para los mejores terceros. Si los resultados no la acompañan, quedará eliminada del Mundial 2026.