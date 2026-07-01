En Seattle, los Diablos Rojos y los Leones se enfrentan por un lugar en 8vos de final.

En el Lumen Field de Seattle, por los 16avos de final del Mundial 2026, la Selección de Bélgica se enfrenta a la Selección de Senegal por un lugar en los 16avos de final del certamen. El ganador, esperará por quien triunfe en el cruce entre Estados Unidos y Bosnia.

El seleccionado europeo viene de ganar el Grupo G con cinco unidades, producto de dos empates, ante Irán y Egipto, más una goleada 5 a 1 ante Nueva Zelanda. Por la diferencia de gol marginó al seleccionado egipcio a la segunda posición de la zona.

Senegal, por su parte, terminó como uno de los ocho mejores terceros del certamen, ya que perdió ante Francia y Noruega, pero en la última fecha goleó 5 a 0 a Iraq, y por tener diferencia de gol positiva, logró clasificar a la siguiente instancia del certamen.

Qué pasa si Bélgica y Senegal empatan por el Mundial 2026

En caso de igualdad entre estos dos equipos a lo largo de los 90 minutos de juego reglamentarios, el partido se desempatará a través del tiempo suplementario, que dura 30 minutos y que consta de dos tiempos de 15 cada uno. De persistir la igualdad, definirán por penales.

Las formaciones del partido