En el Lumen Field de Seattle, por los 16avos de final del Mundial 2026, la Selección de Bélgica se enfrenta a la Selección de Senegal por un lugar en los 16avos de final del certamen. El ganador, esperará por quien triunfe en el cruce entre Estados Unidos y Bosnia.
El seleccionado europeo viene de ganar el Grupo G con cinco unidades, producto de dos empates, ante Irán y Egipto, más una goleada 5 a 1 ante Nueva Zelanda. Por la diferencia de gol marginó al seleccionado egipcio a la segunda posición de la zona.
Senegal, por su parte, terminó como uno de los ocho mejores terceros del certamen, ya que perdió ante Francia y Noruega, pero en la última fecha goleó 5 a 0 a Iraq, y por tener diferencia de gol positiva, logró clasificar a la siguiente instancia del certamen.
Qué pasa si Bélgica y Senegal empatan por el Mundial 2026
En caso de igualdad entre estos dos equipos a lo largo de los 90 minutos de juego reglamentarios, el partido se desempatará a través del tiempo suplementario, que dura 30 minutos y que consta de dos tiempos de 15 cada uno. De persistir la igualdad, definirán por penales.