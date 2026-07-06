Por los octavos de final del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Dallas, la Selección de España se enfrenta con la Selección de Portugal por un lugar en los cuartos de final, instancia en la que esperará por el vencedor de la llave entre Bélgica y Estados Unidos.

El equipo comandado por Luis de la Fuente llega de gran manera a este encuentro, ya que venció 3 a 0 a Austria en los 16avos de final, mientras que en la fase de grupos terminó puntero con 7 puntos. Además, es el único país que no recibió goles a lo largo del certamen.

Portugal, por su parte, viene de eliminar a Croacia con una victoria agónica 2 a 1 en los 16avos de final. Previo a esto, fue escolta de Colombia en su grupo, en el que sumó 5 unidades tras dos empates y una victoria en sus tres presentaciones.

Qué pasa si España gana, empata o pierde con Portugal por el Mundial 2026

Si España gana : la victoria le dará la clasificación al elenco español, que esperará por conocer a su rival en cuartos de final, que saldrá de la llave entre Bélgica y Estados Unidos.

: la victoria le dará la clasificación al elenco español, que esperará por conocer a su rival en cuartos de final, que saldrá de la llave entre Bélgica y Estados Unidos. Si España empata : una igualdad en los 90 minutos reglamentarios llevará el partido al alargue, donde se jugarán dos tiempos de 15 minutos cada uno. De persistir la igualdad, habrá penales.

: una igualdad en los 90 minutos reglamentarios llevará el partido al alargue, donde se jugarán dos tiempos de 15 minutos cada uno. De persistir la igualdad, habrá penales. Si España pierde: sea cual sea la diferencia en la derrota, la misma deja al seleccionado de Luis de la Fuente eliminado inmediatamente.

Las formaciones del partido