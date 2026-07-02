Qué pasa si España y Austria empatan por el Mundial 2026

En Los Ángeles los europeos se miden por un lugar en los octavos de final.

En el SoFi Stadium de Los Ángeles, por los 16avos de final del Mundial 2026, la Selección de España (1° Grupo H) se enfrenta a la Selección de Austria (2° Grupo J) en búsqueda de un lugar en los octavos de final, en donde esperarán ante el ganador del duelo entre Croacia y Portugal.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente viene de ganar su grupo con 7 puntos producto de dos victorias ante Arabia Saudita y Uruguay, más un empate sin goles ante Cabo Verde. En esta oportunidad busca volver a ganar un mata-mata mundialista tras la final de Sudáfrica 2010.

Austria, por su parte, en el regreso a la Copa del Mundo tras 28 años, quedó como escolta del Grupo H al conseguir cuatro puntos en tres presentaciones, ya que cosechó una victoria contra Jordania, un empate agónico ante Argelia y una derrota frente a Argentina.

Qué pasa si España y Austria empatan en el Mundial 2026

En caso de igualdad entre estos dos equipos a lo largo de los 90 minutos de juego reglamentarios, el partido se desempatará a través del tiempo suplementario, que dura 30 minutos y que consta de dos tiempos de 15 cada uno. De persistir la igualdad, definirán por penales.

Las formaciones del partido