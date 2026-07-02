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Mundial 2026

Qué pasa si España y Austria empatan por el Mundial 2026

En Los Ángeles los europeos se miden por un lugar en los octavos de final.

España y Austria se enfrentan por el Mundial 2026.
© GettyEspaña y Austria se enfrentan por el Mundial 2026.

En el SoFi Stadium de Los Ángeles, por los 16avos de final del Mundial 2026, la Selección de España (1° Grupo H) se enfrenta a la Selección de Austria (2° Grupo J) en búsqueda de un lugar en los octavos de final, en donde esperarán ante el ganador del duelo entre Croacia y Portugal.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente viene de ganar su grupo con 7 puntos producto de dos victorias ante Arabia Saudita y Uruguay, más un empate sin goles ante Cabo Verde. En esta oportunidad busca volver a ganar un mata-mata mundialista tras la final de Sudáfrica 2010.

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Austria, por su parte, en el regreso a la Copa del Mundo tras 28 años, quedó como escolta del Grupo H al conseguir cuatro puntos en tres presentaciones, ya que cosechó una victoria contra Jordania, un empate agónico ante Argelia y una derrota frente a Argentina.

Qué pasa si España y Austria empatan en el Mundial 2026

En caso de igualdad entre estos dos equipos a lo largo de los 90 minutos de juego reglamentarios, el partido se desempatará a través del tiempo suplementario, que dura 30 minutos y que consta de dos tiempos de 15 cada uno. De persistir la igualdad, definirán por penales.

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Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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