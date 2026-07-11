El conjunto de los Tres Leones se enfrenta al aguerrido combinado nórdico en Miami, en una prueba de fuego para meterse entre los cuatro mejores. Repasamos qué hay en juego en este duelo de eliminación directa.

Este sábado 11 de julio, Inglaterra y Noruega se miden frente a frente en uno de los cruces más electrizantes correspondientes a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro se disputará desde las 18:00 horas (Argentina) en el imponente Estadio Miami (Hard Rock Stadium) del estado de Florida.

El conjunto británico dirigido por Thomas Tuchel llega con la confianza renovada tras superar un exigente duelo de octavos de final frente a México por 3-2 en el Estadio Azteca, apoyándose en la letalidad de Harry Kane y Jude Bellingham. Por el lado del elenco europeo nórdico, el panorama es de ilusión absoluta: vienen de dar el gran batacazo del torneo tras dejar en el camino a Brasil impulsados por el poderío goleador de Erling Haaland.

Al tratarse de un enfrentamiento a todo o nada que definirá a un semifinalista, las reglas son claras. A continuación, repasamos qué implica cada escenario para los dirigidos por Tuchel.

Harry Kane y Jude Bellingham celebran uno de los goles ante México.

¿Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde hoy vs. Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026?

Si Inglaterra gana sellará automáticamente su boleto a las semifinales del certamen internacional. En la próxima ronda, pautada para el miércoles 15 de julio en el moderno Estadio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), los Tres Leones deberán enfrentar al equipo ganador del durísimo cruce que protagonizan Argentina y Suiza esta misma noche en Kansas City.

sellará automáticamente su boleto a las del certamen internacional. En la próxima ronda, pautada para el miércoles 15 de julio en el moderno Estadio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), los Tres Leones deberán enfrentar al equipo ganador del durísimo cruce que protagonizan y esta misma noche en Kansas City. Si Inglaterra empata , el partido no se definirá directamente desde los doce pasos . Según el reglamento de la FIFA para las etapas de eliminación directa, ingleses y noruegos deberán disputar un tiempo suplementario (prórroga) de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15. Únicamente si el empate persiste al concluir el alargue, la clasificación a semifinales se dirimirá a través de una dramática tanda de penales.

, . Según el reglamento de la FIFA para las etapas de eliminación directa, ingleses y noruegos deberán disputar un (prórroga) de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15. Únicamente si el empate persiste al concluir el alargue, la clasificación a semifinales se dirimirá a través de una dramática tanda de penales. Si Inglaterra pierde ante el combinado de Noruega, ya sea en los 90 minutos, en el alargue o en la definición por penales, dejará a Inglaterra oficialmente eliminada de la competencia, obligándola a armar las valijas y despedirse del sueño de levantar una nueva Copa del Mundo.

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Thomas Tuchel, DT de Inglaterra.

El cuadro final del Mundial 2026