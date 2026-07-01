La banda de rock liderada por los hermanos Gallagher musicaliza los triunfos del seleccionado inglés durante la Copa del Mundo.

Inglaterra sigue dando cátedra. Después de lo que fue la victoria sobre RD Congo, el conjunto liderado tácticamente por Thomas Tuchel quiere cortar la racha de 60 años sin conseguir una Copa del Mundo y ahora tendrá que medirse ante México en los octavos de final.

Después de cada presentación que termina con victoria para los europeos, los hinchas y los futbolistas se unen a pesar de los metros que los separan entre las tribunas y el campo de juego. Pero más allá de la distancia, entonan las estrofas de Wonderwall, una de las más populares canciones de Oasis, la banda de rock conformada por Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul Arthurs, Gem Archer y Andy Bell.

¿Por qué Inglaterra festeja con canciones de Oasis en el Mundial 2026?

La selección de Inglaterra ha adoptado la música de Oasis, y más específicamente su mítico clásico “Wonderwall”, como un himno no oficial de celebración durante esta Copa del Mundo 2026. Aunque todo esto comenzó con la canción “Don’t Look Back in Anger”, la cual unió al pueblo inglés luego de la tragedia de Manchester en medio del recital de Ariana Grande, en 2017, pero también tras la derrota en el Mundial de Rusia 2018, ante Croacia, en las semifinales.

Identidad y comunión con la hinchada: Oasis es una de las bandas más icónicas de la historia del Reino Unido. Sus canciones son verdaderos himnos intergeneracionales que todos los ingleses conocen. Cantar “Wonderwall” en el estadio genera una conexión emocional inmediata y masiva entre los jugadores en la cancha y los miles de hinchas que viajaron a Norteamérica.

El efecto de la reunión de la banda: La fiebre por la banda de los hermanos Gallagher está más viva que nunca tras su esperadísima gira de reunión en 2025. Esto volvió a colocar su catálogo musical en el centro absoluto de la cultura popular británica justo en la antesala del Mundial.

La fuerte conexión con el fútbol: Liam y Noel Gallagher son apasionados fanáticos del fútbol (reconocidos hinchas del Manchester City). Ambos músicos han seguido de cerca a la selección y han reaccionado públicamente a estos festejos. Por ejemplo, Liam ha alentado al equipo en redes sociales con frases como “Vamos Inglaterra, vamos Oasis”.

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El posteo de Inglaterra con una clara referencia a Oasis

Una foto del goleador de la jornada, Harry Kane, y la primera frase del estribillo de “Wonderwall”, donde Liam Gallagher canta because maybe, you’re going to be the one that saves me, cuya traducción al castellano significa ‘porque tal vez tú seas quien me salve’, fue la conjunción exacta que utilizaron desde las redes sociales de los campeones mundiales en 1966 para celebrar el triunfo.

Because maybe, you’re going to be the one that saves me. pic.twitter.com/wke3NpX5vy — England (@England) July 1, 2026

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Los posteos de Liam Gallagher para celebrar el triunfo de Inglaterra

El músico nacido en Manchester, y líder de Oasis, es muy activo en las redes sociales, principalmente en X. Y no solo en medio del partido, sino que minutos más tarde de la culminación del juego, Liam Gallagher realizó diferentes posteos para celebrar la victoria sobre RD Congo. Así, unió más aún a la población inglesa con su música y el fútbol.

El cuadro del Mundial 2026

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