Qué pasa si México e Inglaterra empatan por los octavos de final del Mundial 2026

En el Estadio Azteca, el Tri busca la clasificación a cuartos de final ante el combinado británico.

Por los octavos de final del Mundial 2026, la Selección de México se mide este domingo ante su par de Inglaterra en el Estadio Azteca. Con peligro de tormenta y la altura de la ciudad latinoamericana, se trata de uno de los partidos más esperados de esta fase.

El Tri llega a esta instancia con solo victorias en su haber. Para acceder a esta ronda derrotó a Ecuador en el mismo escenario, demostrando superioridad ante su rival. Del otro lado, los británicos avanzaron al darle vuelta el resultado a República Democrática del Congo con un doblete de Harry Kane.

Aunque los dos equipos estarán enfocados en sacar adelante este difícil compromiso en el Azteca, en el horizonte ya aparece su siguiente rival. Es que Noruega, que eliminó a Brasil y completó el batacazo, espera por el vencedor de este duelo en los cuartos de final.

Qué pasa si México e Inglaterra empatan por el Mundial 2026

En caso de igualdad entre estos dos equipos a lo largo de los 90 minutos de juego reglamentarios, el partido se desempatará a través del tiempo suplementario, que dura 30 minutos y que consta de dos tiempos de 15 cada uno. De persistir la igualdad, definirán por penales.

El cuadro del Mundial 2026

Datos clave

México e Inglaterra disputan los octavos de final en el Estadio Azteca.

disputan los octavos de final en el Estadio Azteca. Tiempo suplementario y penales definirán al ganador en caso de empate reglamentario.

definirán al ganador en caso de empate reglamentario. Noruega espera en los cuartos de final al vencedor de este encuentro.