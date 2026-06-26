Qué pasa si Uruguay gana, empata o pierde contra España en el Mundial 2026

La Celeste se jugará su futuro en el certamen ante un campeón europeo que no puede relajarse. Todos los escenarios.

La Selección de Uruguay se presenta hoy contra España jugándose su futuro en el Mundial 2026. Luego de sus dos amargos empates consecutivos contra Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2), la Celeste comprometió su clasificación a 16avos de final, por lo que hoy deberá dar el golpe y tener una gran actuación si desea consumarla de forma directa.

A diferencia de otros grupos, el panorama es sumamente ajustado: España lidera con 4 puntos, mientras que Uruguay y Cabo Verde la siguen con 2 unidades. El equipo de Marcelo Bielsa se juega a todo o nada el pase a los 32 mejores de la Copa del Mundo en 90 minutos decisivos.

¿Qué pasa si Uruguay gana, empata o pierde hoy?

Si Uruguay le gana hoy a España: Clasificará directo a los 16avos de final. La Celeste podría incluso quedarse con el primer puesto del Grupo H, siempre y cuando Cabo Verde no le gane por más diferencia a Arabia Saudita. De terminar segunda, su rival en la próxima ronda será la Selección Argentina.

Clasificará directo a los 16avos de final. La Celeste podría incluso quedarse con el primer puesto del Grupo H, siempre y cuando Cabo Verde no le gane por más diferencia a Arabia Saudita. De terminar segunda, su rival en la próxima ronda será la Selección Argentina. Si Uruguay empata hoy con España: Quedará con 3 puntos y dependerá de lo que suceda entre Cabo Verde y Arabia Saudita. Si Cabo Verde gana o empata con más goles a favor, la Celeste quedará tercera en el Grupo H y tendrá que esperar los resultados de las demás zonas para ver si logra meterse entre los mejores terceros de la competición.

Quedará con 3 puntos y dependerá de lo que suceda entre Cabo Verde y Arabia Saudita. Si Cabo Verde gana o empata con más goles a favor, la Celeste quedará tercera en el Grupo H y tendrá que esperar los resultados de las demás zonas para ver si logra meterse entre los mejores terceros de la competición. Si Uruguay pierde hoy con España: Se quedará con solo 2 puntos en la tabla. En este escenario, sus chances de avanzar como uno de los mejores terceros se vuelven extremadamente remotas y prácticamente nulas, obligándola a esperar un milagro en el resto de los grupos combinado con una derrota de Cabo Verde ante Arabia Saudita.

¿Puede Uruguay quedar eliminada del Mundial 2026 hoy?

Sí. A diferencia de selecciones que llegaron con margen a la última fecha, Uruguay no tiene el panorama despejado. Una derrota o incluso un empate, dependiendo de los goles y del resultado en el otro partido del grupo, podrían sentenciar la eliminación de la Celeste en la Fase de Grupos hoy mismo, convirtiendo este duelo ante los españoles en una auténtica final.

Posiciones del Grupo H del Mundial 2026

Fixture y resultados del grupo H