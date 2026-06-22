Qué puesto del ranking FIFA ocupa Austria, rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Dallas, la Selección Argentina se enfrenta ante la Selección de Austria en búsqueda de asegurar la clasificación a los 16avos de final a falta de una jornada para el cierre de esta instancia.

En este encuentro el seleccionado comandado por Lionel Scaloni juega ante el rival del grupo que está mejor ubicado en el ranking FIFA, y que viene en levantada ya que gracias a la victoria frente a Jordania en su debut mundialista logró subir tres posiciones más.

Actualmente, el seleccionado de Austria está en el puesto 21° del ranking FIFA ya que superó a Nigeria, Irán y Corea del Sur por los buenos resultados que cosechó tanto en la Copa del Mundo como también en los amistosos de preparación.

Austria subió 3 puestos en el ranking FIFA.

Más allá de que está bien ubicado en este ranking, no es su mejor posición histórica. La misma la cosechó en 2016, cuando llegó al 10° puesto y se mantuvo allí por meses. En caso de seguir por la senda de la victoria en el Mundial, podría superar a Dinamarca y quedar entre los 20 primeros.

Los convocados de Austria para el Mundial 2026

ARQUEROS : Patrick Pentz (Brondby IF), Alexander Schlager (RB Salzburg) y Florian Wiegele (Viktoria Pilsen).

: Patrick Pentz (Brondby IF), Alexander Schlager (RB Salzburg) y Florian Wiegele (Viktoria Pilsen). DEFENSORES : David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz 05), Stefan Posch (Mainz 05), Alexander Prass (Hoffenheim) y Michael Svoboda (Venezia).

: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz 05), Stefan Posch (Mainz 05), Alexander Prass (Hoffenheim) y Michael Svoboda (Venezia). VOLANTES : Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Múnich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (Wolfsberger), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven) y Patrick Wimmer (Wolfsburgo).

: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Múnich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (Wolfsberger), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven) y Patrick Wimmer (Wolfsburgo). DELANTEROS : Marko Arnautovic (Estrella Roja), Michael Gregoritsch (Augsburgo) y Sasa Kalajdzic (LASK).

: Marko Arnautovic (Estrella Roja), Michael Gregoritsch (Augsburgo) y Sasa Kalajdzic (LASK). DT: Ralg Rangnick.

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La tabla de posiciones del Grupo J del Mundial 2026