¿Quién es el árbitro de Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026?

Enterate de todos los detalles del encargado de impartir justicia en el vibrante choque entre sudamericanos y europeos por los octavos de final.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 continúa con su apasionante calendario de partidos. En el marco de los octavos de final, la Selección de Brasil se enfrenta a la Selección de Noruega en un compromiso clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en la llave de eliminación directa. Al tratarse de un duelo de alta intensidad, todas las miradas están puestas en las máximas autoridades del encuentro.

Para este cruce, la FIFA ha determinado que el encargado de impartir justicia en el campo de juego sea el experimentado árbitro estadounidense Ismail Elfath. A sus 44 años, el referí nacido en Casablanca (Marruecos) y nacionalizado estadounidense cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito internacional.

Elfath es uno de los jueces más consolidados y respetados de la CONCACAF, acumulando una enorme experiencia en la Major League Soccer (MLS), finales de torneos continentales y habiendo dirigido partidos de gran trascendencia en el Mundial de Qatar 2022, incluyendo la histórica final del Mundial de Clubes.

Ismail Elfath. (Foto: Getty).

El cuerpo arbitral completo para Brasil vs. Noruega

Para este gran choque mundialista, el juez principal estadounidense contará con un equipo de colaboradores de primer nivel:

Árbitro principal: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Ismail Elfath (Estados Unidos) Árbitro asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)

Corey Parker (Estados Unidos) Árbitro asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)

Kyle Atkins (Estados Unidos) Cuarto árbitro: Said Martínez (Honduras)

Said Martínez (Honduras) Quinto árbitro: Walter López (Honduras)

Walter López (Honduras) VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)

Tatiana Guzmán (Nicaragua) AVAR: Leodán González (Uruguay)

Leodán González (Uruguay) SVAR: Carlos del Cerro Grande (España)

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El cuadro del Mundial 2026