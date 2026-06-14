Quién es el árbitro de Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026

La FIFA definió al encargado de impartir justicia para este atrapante duelo correspondiente al Grupo E de la cita mundialista.

En el marco de la primera fecha del Grupo E del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de Costa de Marfil hace su estreno frente a la Selección de Ecuador con el claro objetivo de ambos de sumar de a tres en el debut y prenderse rápidamente en la lucha por la clasificación a los 16avos de final.

Para este trascendental encuentro, la FIFA designó al francés François Letexier como el árbitro principal. El colegiado de 37 años, que es internacional desde 2017, afronta el gran desafío de liderar el equipo arbitral en este cruce de la Copa del Mundo que se disputa en el Estadio de Filadelfia.

Letexier cuenta con una destacada trayectoria en las competencias de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), habiendo dirigido la final de la Eurocopa 2024 y la final de la Europa League 2026. Además, viene de registrar un importante paso por el Mundial de Clubes de la FIFA celebrado en Estados Unidos durante 2025.

Francois Letexier. (Foto: Getty).

El equipo arbitral completo para Costa de Marfil vs. Ecuador

El juez principal francés estará acompañado por un equipo mayoritariamente de su misma nacionalidad, garantizando un equipo de trabajo afianzado para el control del juego.

Árbitro principal: François Letexier (Francia)

François Letexier (Francia) Asistente 1: Cyril Mugnier (Francia)

Cyril Mugnier (Francia) Asistente 2: Mehdi Rahmouni (Francia)

Mehdi Rahmouni (Francia) Cuarto árbitro: Mykola Balakin (Ucrania)

Mykola Balakin (Ucrania) VAR: Jérôme Brisard (Francia)

Jérôme Brisard (Francia) AVAR 1: Willy Delajod (Francia)

Willy Delajod (Francia) AVAR 2: Tiago Martins (Portugal)