¿Quién es el árbitro de Croacia vs. Ghana por el Mundial 2026?

Enterate de todos los detalles del encargado de impartir justicia en el vibrante choque entre africanos y europeos por la tercera jornada.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 continúa con su apasionante calendario de partidos. En el marco de la tercera fecha del Grupo L, la Selección de Ghana se enfrenta a la Selección de Croacia en un compromiso clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en la zona. Al tratarse de un duelo de alta intensidad, todas las miradas están puestas en las máximas autoridades del encuentro.

Para este cruce, la FIFA ha determinado que el encargado de impartir justicia en el campo de juego sea el experimentado árbitro canadiense Drew Fischer. A sus 45 años, el referí nacido en Calgary cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito internacional.

Fischer es uno de los jueces más consolidados y respetados de la CONCACAF, acumulando una enorme experiencia en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos y en torneos de selecciones como la Copa Oro y la Nations League, además de registrar un importante recorrido en cabinas de video arbitraje (VAR) en torneos de máxima jerarquía mundial.

Drew Fischer. (Foto: Getty).

El cuerpo arbitral completo para Ghana vs. Croacia

Para este gran choque mundialista en el Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field), el juez principal canadiense contará con un equipo de colaboradores de primer nivel:

Árbitro principal: Drew Fischer (Canadá)

Drew Fischer (Canadá) Árbitro asistente 1: Micheal Barwegen (Canadá)

Micheal Barwegen (Canadá) Árbitro asistente 2: Lyes Arfa (Canadá)

Lyes Arfa (Canadá) Cuarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda)

Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda) Quinto árbitro: Isaac Trevis (Nueva Zelanda)

Isaac Trevis (Nueva Zelanda) VAR: Guillermo Pacheco (México)

Guillermo Pacheco (México) AVAR: Rodolpho Toski (Brasil)

Rodolpho Toski (Brasil) SVAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

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Las tablas del Mundial

El fixture del Mundial