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Mundial 2026

¿Quién es el árbitro de España vs. Portugal por el Mundial 2026?

Enterate de todos los detalles del encargado de impartir justicia en el vibrante choque entre europeos por los octavos de final.

Anthony Taylor
© GettyAnthony Taylor

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 continúa con su apasionante calendario de partidos. En el marco de los octavos de final, la Selección de España se enfrenta a la Selección de Portugal en un compromiso clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en la llave de eliminación directa. Al tratarse de un duelo de alta intensidad, todas las miradas están puestas en las máximas autoridades del encuentro.

Para este cruce, la FIFA ha determinado que el encargado de impartir justicia en el campo de juego sea el experimentado árbitro inglés Anthony Taylor. A sus 47 años, el referí nacido en Mánchester cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito internacional.

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Taylor es uno de los jueces más consolidados y respetados del continente europeo, acumulando una enorme experiencia en la Premier League inglesa y en las competencias de la UEFA, incluyendo encuentros decisivos de la Champions League, la final de la Europa League y habiendo dirigido partidos de gran trascendencia en la Eurocopa y en el Mundial de Qatar 2022.

Anthony Taylor. (Foto: Getty).

Anthony Taylor. (Foto: Getty).

El cuerpo arbitral completo para España vs. Portugal

Para este gran choque mundialista, el juez principal inglés contará con un equipo de colaboradores de primer nivel:

  • Árbitro principal: Anthony Taylor (Inglaterra)
  • Árbitro asistente 1: Gary Beswick (Inglaterra)
  • Árbitro asistente 2: Adam Nunn (Inglaterra)
  • Cuarto árbitro: Felix Zwayer (Alemania)
  • Quinto árbitro: Robert Kempter (Alemania)
  • VAR: Bastian Dankert (Alemania)
  • AVAR: Antonio García (Uruguay)
  • SVAR: Marco Di Bello (Italia)
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