¿Quién es el árbitro de Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026?

Enterate de todos los detalles del encargado de impartir justicia en el vibrante choque entre norteamericanos y oceánicos por la segunda jornada.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 continúa con su apasionante calendario de partidos. En el marco de la segunda fecha del Grupo D, la Selección de Estados Unidos se enfrenta a la Selección de Australia en un compromiso clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en la zona. Al tratarse de un duelo de alta intensidad, todas las miradas están puestas en las máximas autoridades del encuentro.

Para este cruce, la FIFA ha determinado que el encargado de impartir justicia en el campo de juego sea el experimentado árbitro alemán Felix Zwayer.A sus 45 años, el referí nacido en Berlín cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito internacional.

Zwayer es uno de los jueces más consolidados del continente europeo, acumulando una enorme experiencia en las competencias de la UEFA, incluyendo encuentros decisivos de la Champions League, la Nations League y habiendo dirigido la semifinal de la Eurocopa 2024 entre Inglaterra y Países Bajos.

Felix Zwayer. (Foto: getty).

El cuerpo arbitral completo para Estados Unidos vs. Australia

Para este gran choque mundialista en el Seattle Stadium (Lumen Field), el juez principal alemán contará con un equipo de colaboradores de primer nivel:

Árbitro principal: Felix Zwayer (Alemania)

Felix Zwayer (Alemania) Árbitro asistente 1: Robert Kempter (Alemania)

Robert Kempter (Alemania) Árbitro asistente 2: Christian Dietz (Alemania)

Christian Dietz (Alemania) Cuarto árbitro: Katia García (México)

Katia García (México) Quinto árbitro: Sandra Ramírez (México)

Sandra Ramírez (México) VAR: Bastian Dankert (Alemania)

Bastian Dankert (Alemania) AVAR: Hamza El Fariq (Marruecos)

Hamza El Fariq (Marruecos) SVAR: Bram Van Driesscher (Bélgica)

Publicidad

Las tablas del Mundial

El fixture del Mundial 2026