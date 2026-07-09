¿Quién es el árbitro de Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026?

Enterate de todos los detalles del encargado de impartir justicia en el vibrante choque entre europeos y africanos por los cuartos de final.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 continúa con su apasionante calendario de partidos. En el marco de los cuartos de final, la Selección de Francia se enfrenta a la Selección de Marruecos en un compromiso clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en la llave de eliminación directa. Al tratarse de un duelo de alta intensidad, todas las miradas están puestas en las máximas autoridades del encuentro.

Para este cruce, la FIFA ha determinado que el encargado de impartir justicia en el campo de juego sea el experimentado árbitro argentino Facundo Tello. A sus 44 años, el referí nacido en Bahía Blanca cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito internacional.

Tello es uno de los jueces más consolidados y respetados de la CONMEBOL, acumulando una enorme experiencia en la Liga Profesional de Fútbol de su país, encuentros decisivos de la Copa Libertadores, la Copa América y habiendo dirigido partidos de gran trascendencia en el Mundial de Qatar 2022 y en la Eurocopa 2024.

Facundo Tello. (Foto: Getty).

El cuerpo arbitral completo para Francia vs. Marruecos

Para este gran choque mundialista, el juez principal argentino contará con un equipo de colaboradores de primer nivel:

Árbitro principal: Facundo Tello (Argentina)

Facundo Tello (Argentina) Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti (Argentina)

Juan Pablo Belatti (Argentina) Árbitro asistente 2: Gabriel Chade (Argentina)

Gabriel Chade (Argentina) Cuarto árbitro: Darío Herrera (Argentina)

Darío Herrera (Argentina) Quinto árbitro: Cristian Navarro (Argentina)

Cristian Navarro (Argentina) VAR: Hernán Mastrángelo (Argentina)

Hernán Mastrángelo (Argentina) AVAR: Leodán González (Uruguay)

Leodán González (Uruguay) SVAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)

Tatiana Guzmán (Nicaragua) SBVAR: Abdullah Al-Shehri (Arabia Saudita)

Abdullah Al-Shehri (Arabia Saudita) SBAVAR: Mohammed Obaid Khadim (Emiratos Árabes Unidos)

Publicidad

El cuadro del Mundial 2026