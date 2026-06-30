¿Quién es el árbitro de Francia vs. Suecia por el Mundial 2026?

Será su tercer partido como principal en la presente edición de la Copa del Mundo. Ya mostró 9 tarjetas amarillas, pero no realizó ninguna expulsión.

Las selecciones de Francia y Suecia se enfrentan este martes en el MetLife Stadium de New Jersey para definir cuál de las dos será la sexta clasificada a los octavos de final del Mundial 2026. En Argentina, el partido se puede ver desde las 18.00 por TyC Sports y DSports.

El árbitro del encuentro es el neerlandés Danny Makkelie, de 43 años e internacional desde 2011, quien además de tener larga trayectoria en los torneos continentales más importantes de UEFA está dirigiendo su segunda Copa del Mundo.

Makkelie mostró 9 tarjetas amarillas en lo que va del Mundial.

Fue principal en dos partidos del Mundial de Qatar 2022 y este será el tercero para él en la presente edición del certamen FIFA, en el que ya le tocó impartir justicia en la victoria de Estados Unidos 4-1 sobre Paraguay y en el triunfo de Marruecos 4-2 sobre Haití.

En esos dos encuentros, Danny Makkelie mostró un total de nueve tarjetas amarillas, pero no expulsó jugadores.

El equipo arbitral completo

Árbitro principal: Danny Makkelie (Países Bajos).

Danny Makkelie (Países Bajos). Asistente 1: Hessel Steegstra (Países Bajos).

Hessel Steegstra (Países Bajos). Asistente 2: Jan de Vries (Países Bajos).

Jan de Vries (Países Bajos). Cuarto árbitro: Tori Penso

Tori Penso Árbitro VAR: Dennis Higler (Países Bajos).

Asistente VAR 1 (AVAR): Bram Van Driesscher (Bélgica).

Bram Van Driesscher (Bélgica). Asistente VAR 2: Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

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