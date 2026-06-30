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Mundial 2026

¿Quién es el árbitro de Francia vs. Suecia por el Mundial 2026?

Será su tercer partido como principal en la presente edición de la Copa del Mundo. Ya mostró 9 tarjetas amarillas, pero no realizó ninguna expulsión.

Danny Makkelie es el árbitro principal del partido entre Francia y Suecia.
© Getty ImagesDanny Makkelie es el árbitro principal del partido entre Francia y Suecia.

Las selecciones de Francia y Suecia se enfrentan este martes en el MetLife Stadium de New Jersey para definir cuál de las dos será la sexta clasificada a los octavos de final del Mundial 2026. En Argentina, el partido se puede ver desde las 18.00 por TyC Sports y DSports.

El árbitro del encuentro es el neerlandés Danny Makkelie, de 43 años e internacional desde 2011, quien además de tener larga trayectoria en los torneos continentales más importantes de UEFA está dirigiendo su segunda Copa del Mundo.

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Makkelie mostró 9 tarjetas amarillas en lo que va del Mundial.

Makkelie mostró 9 tarjetas amarillas en lo que va del Mundial.

Fue principal en dos partidos del Mundial de Qatar 2022 y este será el tercero para él en la presente edición del certamen FIFA, en el que ya le tocó impartir justicia en la victoria de Estados Unidos 4-1 sobre Paraguay y en el triunfo de Marruecos 4-2 sobre Haití.

En esos dos encuentros, Danny Makkelie mostró un total de nueve tarjetas amarillas, pero no expulsó jugadores.

El equipo arbitral completo

  • Árbitro principal: Danny Makkelie (Países Bajos).
  • Asistente 1: Hessel Steegstra (Países Bajos).
  • Asistente 2: Jan de Vries (Países Bajos).
  • Cuarto árbitro: Tori Penso
  • Árbitro VAR: Dennis Higler (Países Bajos).
  • Asistente VAR 1 (AVAR): Bram Van Driesscher (Bélgica).
  • Asistente VAR 2: Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

Data clave

  • Danny Makkelie será el árbitro principal del partido entre Francia y Suecia.
  • TyC Sports y DSports transmitirán el encuentro en Argentina a las 18:00.
  • Nueve tarjetas amarillas mostró el juez neerlandés en este Mundial 2026.
Juan Ignacio Portiglia
Juan Ignacio Portiglia
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