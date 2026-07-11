¿Quién es el árbitro de Inglaterra vs. Noruega por el Mundial 2026?

Enterate de todos los detalles del encargado de impartir justicia en el vibrante choque entre europeos por los cuartos de final.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 continúa con su apasionante calendario de partidos. En el marco de los cuartos de final, la Selección de Inglaterra se enfrenta a la Selección de Noruega en un compromiso clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en la llave de eliminación directa. Al tratarse de un duelo de alta intensidad, todas las miradas están puestas en las máximas autoridades del encuentro.

Para este cruce, la FIFA ha determinado que el encargado de impartir justicia en el campo de juego sea el experimentado árbitro francés Clément Turpin. A sus 44 años, el referí nacido en Oullins cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito internacional.

Turpin es uno de los jueces más consolidados y respetados del continente europeo, acumulando una enorme experiencia en la Ligue 1 de su país y en las máximas competencias de la UEFA, incluyendo finales de la Champions League, de la Europa League y habiendo dirigido partidos de gran trascendencia en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Clement Turpin. (Foto: Getty).

El cuerpo arbitral completo para Inglaterra vs. Noruega

Para este gran choque mundialista, el juez principal francés contará con un equipo de colaboradores de primer nivel:

Árbitro principal: Clément Turpin (Francia)

Clément Turpin (Francia) Árbitro asistente 1: Nicolas Danos (Francia)

Nicolas Danos (Francia) Árbitro asistente 2: Benjamin Pages (Francia)

Benjamin Pages (Francia) Cuarto árbitro: Alejandro Hernández (España)

Alejandro Hernández (España) Quinto árbitro: José Enrique Naranjo (España)

José Enrique Naranjo (España) VAR: Jérôme Brisard (Francia)

Jérôme Brisard (Francia) AVAR: Armando Villarreal (Estados Unidos)

Armando Villarreal (Estados Unidos) SVAR: Carlos del Cerro Grande (España)

Carlos del Cerro Grande (España) SBVAR: Mohammed Obaid Khadim (Emiratos Árabes Unidos)

Mohammed Obaid Khadim (Emiratos Árabes Unidos) SBAVAR: Abdullah Al-Shehri (Arabia Saudita)

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El cuadro del Mundial 2026