Quién es el árbitro de Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Mundial 2026

El argentino es el encargado de impartir justicia en el duelo que se disputa en Monterrey.

En el Estadio BBVA de Monterrey, por la tercera fecha del Grupo A del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de Sudáfrica y la Selección de Corea del Sur se enfrentan en un duelo directo pensando en la clasificación a los 16avos de final del certamen.

Para este encuentro, en el que ambos seleccionados en caso de sumar de a tres sacarán su boleto a la próxima ronda, FIFA determinó que el árbitro designado para impartir justicia sea el argentino Facundo Tello, quien ya dirigió en el empate entre Bosnia y Canadá por la fecha 1 del Grupo B.

Vale mencionar que Tello, de 44 años, suma un total de 433 partidos oficiales dirigidos, de diferentes competencias, entre las que se destacan, además de Qatar 2022, el Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025, la Eurocopa de Alemania 2024, la Copa Árabe de la FIFA 2021, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y, por supuesto, Liga Profesional de Argentina, entre otros.

Tal como se mencionó anteriormente, esta es la segunda Copa del Mundo en la que Tello está presente, ya que en Qatar 2022 dirigió tres partidos en total. Los mismos fueron Suiza vs. Camerún y Corea del Sur vs. Portugal por fase de grupos y Marruecos vs. Portugal por los Cuartos de Final.

El equipo arbitral de este partido

Árbitro : Facundo Tello (Argentina)

: Facundo Tello (Argentina) Línea 1 : Juan Pablo Belatti (Argentina)

: Juan Pablo Belatti (Argentina) Línea 2 : Gabriel Chade (Argentina)

: Gabriel Chade (Argentina) Cuarto Árbitro : Andrés Rojas (Colombia)

: Andrés Rojas (Colombia) Quinto Árbitro : Alexander Guzmán (Colombia)

: Alexander Guzmán (Colombia) VAR : Hernán Mastrángelo (Argentina)

: Hernán Mastrángelo (Argentina) AVAR : Nicolás Gallo (Colombia)

: Nicolás Gallo (Colombia) SVAR: Bastian Dankert (Alemania)

Datos claves

El argentino Facundo Tello fue designado como árbitro para el partido Sudáfrica contra Corea del Sur.

fue designado como árbitro para el partido Sudáfrica contra Corea del Sur. El encuentro definirá la clasificación a los 16avos de final en el Estadio BBVA .

. Facundo Tello, de 44 años, dirige su segunda Copa del Mundo tras participar en Qatar 2022.