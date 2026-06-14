Quién es el árbitro de Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026

El combinado nórdico y africano salen a la cancha por primera vez en la cita, pero también será el debut de un juez argentino.

Se desarrolla la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y, poco a poco, los 48 equipos saltan a la cancha para afrontar su debut. Este domingo es el turno de la Selección de Suecia, que choca ante su par de Túnez en el Estadio BBVA de Monterrey.

El cruce correspondiente al Grupo F, del que también forman parte Países Bajos y Japón, cuenta con un árbitro argentino en su primera actuación en una cita mundialista. Se trata de Yael Falcón Pérez, uno de los jueces con mayor presencia en la Liga Profesional.

El árbitro de 37 años fue designado para estar a cargo de este compromiso por la primera ronda del evento. Falcón Pérez está acompañado de sus compatriotas Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez como asistentes 1 y 2, respectivamente.

El árbitro que se encargó de la última final del Torneo Apertura, en la que Belgrano celebró ante River Plate en el Estadio Mario Alberto Kempes, es árbitro internacional FIFA desde 2022. Desde entonces, actuó en Copa Libertadores, Copa Sudamericana e incluso en la Liga Profesional Saudí.

Falcón Pérez en la final del Torneo Apertura 2026. (Foto: Getty)

La terna completa de Suecia vs. Túnez

Árbitro : Yael Falcón Pérez (Argentina)

: Yael Falcón Pérez (Argentina) Asistente 1 : Maximiliano Del Yesso (Argentina)

: Maximiliano Del Yesso (Argentina) Asistente 2 : Facundo Rodríguez (Argentina)

: Facundo Rodríguez (Argentina) Cuarto árbitro : Juan Calderón (Costa Rica)

: Juan Calderón (Costa Rica) Quinto árbitro : Juan Carlos Mora (Costa Rica)

: Juan Carlos Mora (Costa Rica) VAR : Juan Lara (Chile)

: Juan Lara (Chile) AVAR : Antonio García (Uruguay)

: Antonio García (Uruguay) SVAR: Hernán Mastrángelo (Argentina)

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El fixture del Mundial 2026

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