Quién es el árbitro de Túnez vs. Japón por el Mundial 2026

Túnez y Japón se ven las caras en un nuevo encuentro por la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos buscan su primer triunfo en el certamen, teniendo en cuenta que los africanos cayeron ante Suecia y los nipones igualaron con Países Bajos. El encargado de impartir justicia en este compromiso será Istvan Kovacs.

El internacional rumano fue designado por la FIFA para dirigir este encuentro, buscando tener un buen desempeño para poder sumar más minutos de acción en instancias posteriores de la competición. Será su primera experiencia en una Copa del Mundo de selecciones.

El cuerpo arbitral lo completarán sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, que oficiarán de jueces de línea, mientras que los costarricenses Juan Calderon y Juan Carlos Mora serán cuarto y quinto árbitro, respectivamente. El VAR lo comandará el suizo Fedayi San, mientras que el estadounidense Joe Dickerson será el AVAR. Por su parte, el SVAR será el alemán Bastian Dankert.

El equipo arbitral de Túnez vs. Japón

Árbitro: Istvan Kovacs (Rumania)

Istvan Kovacs (Rumania) Asistente 1: Mihai Marica (Rumania)

Mihai Marica (Rumania) Asistente 2: Ferencz Tunyogi (Rumania)

Ferencz Tunyogi (Rumania) 4to árbitro: Juan Calderon (Costa Rica)

Juan Calderon (Costa Rica) 5to árbitro: Juan Carlos Mora (Costa Rica)

Juan Carlos Mora (Costa Rica) VAR: Fedayi San (Suiza)

Fedayi San (Suiza) AVAR: Joe Dickerson (Estados Unidos)

Joe Dickerson (Estados Unidos) SVAR: Bastian Dankert (Alemania)

Así marchan los grupos del Mundial 2026