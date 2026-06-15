Quién es el árbitro de Uruguay vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

La Celeste debuta en el Hard Rock Stadium de Miami con arbitraje de un europeo.

La Selección de Uruguay debuta este lunes en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. El elenco dirigido por Marcelo Bielsa busca tres puntos para aprovechar el sorpresivo empate de España ante Cabo Verde en la apertura del Grupo H.

Para este compromiso entre charrúas y saudíes, FIFA designó al árbitro italiano Maurizio Mariani. El juez de 44 años, con amplia experiencia en la Serie A y en competencias internacionales europeas, será el encargado de impartir justicia este lunes.

El romano debutó en 2013 en la Primera División de Italia y, en 2019, se convirtió en árbitro internacional de la FIFA. Incluso, fue protagonista de la victoria de República Checa por penales ante Dinamarca en el Repechaje de Europa, que dejó afuera de la cita a los liderados por Christian Eriksen.

Para tener una referencia, en lo que va de esta temporada entre todas las competencias, Mariani promedia casi 4 tarjetas amarillas por compromiso y solo una expulsión cada 10 encuentros.

Mariani en la Champions League. (Foto: Getty)

La terna completa de Uruguay vs. Arabia Saudita

Árbitro : Maurizio Mariani (Italia)

: Maurizio Mariani (Italia) Asistente 1 : Daniele Bindoni (Italia)

: Daniele Bindoni (Italia) Asistente 2 : Alberto Tegoni (Italia)

: Alberto Tegoni (Italia) Cuarto árbitro : Drew Fischer (Canadá)

: Drew Fischer (Canadá) Quinto árbitro : Michael Barwegen (Canadá)

: Michael Barwegen (Canadá) VAR : Marco Di Bello (Italia)

: Marco Di Bello (Italia) AVAR : Ivan Bebek (Croacia)

: Ivan Bebek (Croacia) SVAR: Jerome Brisard (Francia)

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El fixture del Grupo H

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