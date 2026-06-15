Quién es el árbitro de Uruguay vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

La Selección de Uruguay debuta este lunes en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. El elenco dirigido por Marcelo Bielsa busca tres puntos para aprovechar el sorpresivo empate de España ante Cabo Verde en la apertura del Grupo H.
Para este compromiso entre charrúas y saudíes, FIFA designó al árbitro italiano Maurizio Mariani. El juez de 44 años, con amplia experiencia en la Serie A y en competencias internacionales europeas, será el encargado de impartir justicia este lunes.
El romano debutó en 2013 en la Primera División de Italia y, en 2019, se convirtió en árbitro internacional de la FIFA. Incluso, fue protagonista de la victoria de República Checa por penales ante Dinamarca en el Repechaje de Europa, que dejó afuera de la cita a los liderados por Christian Eriksen.
Para tener una referencia, en lo que va de esta temporada entre todas las competencias, Mariani promedia casi 4 tarjetas amarillas por compromiso y solo una expulsión cada 10 encuentros.
Mariani en la Champions League. (Foto: Getty)
La terna completa de Uruguay vs. Arabia Saudita
- Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)
- Asistente 1: Daniele Bindoni (Italia)
- Asistente 2: Alberto Tegoni (Italia)
- Cuarto árbitro: Drew Fischer (Canadá)
- Quinto árbitro: Michael Barwegen (Canadá)
- VAR: Marco Di Bello (Italia)
- AVAR: Ivan Bebek (Croacia)
- SVAR: Jerome Brisard (Francia)
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El fixture del Grupo H
Datos clave
- El árbitro italiano Maurizio Mariani dirigirá el debut de Uruguay ante Arabia Saudita.
- Uruguay vs. Arabia Saudita se jugará este lunes en el Hard Rock Stadium de Miami.
- El juez Maurizio Mariani tiene 44 años y es internacional FIFA desde 2019.