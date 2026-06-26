¿Quién es el árbitro de Uruguay vs. España por el Mundial 2026?

Uruguay y España se ven las caras en un partidazo por fase de grupos del Mundial 2026. Ambos seleccionados buscarán un resultado clave para sus aspiraciones en el torneo, y el encargado de llevar las riendas de las acciones en el campo de juego será el colegiado Ismail Elfath.

El internacional estadounidense fue designado por la FIFA para impartir justicia en este tremendo duelo.. Con esta designación, llega con el objetivo de firmar una sólida actuación que le permita seguir ganando protagonismo y sumar más apariciones en las instancias decisivas de la competición.

Elfath, de 44 años, nació en Casablanca, Marruecos, pero está naturalizado estadounidense y dirige en la MLS. En este certamen, dijo presente en la igualdad 2 a 2 entre Países Bajos y Japón, en un duelo correspondiente a la primera fecha del certamen.

El cuerpo arbitral en el terreno de juego lo completarán sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins, quienes oficiarán como jueces de línea, mientras que los costarricenses Juan Calderón y Juan Carlos Mora serán el cuarto y quinto árbitro, respectivamente. Por su parte, el VAR estará comandado por la nicaragüense Tatiana Guzmán, acompañada por el también estadounidense Armando Villarreal como AVAR y el catarí Khamis Al Marri como SVAR.

El equipo arbitral de Uruguay vs. España

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Ismail Elfath (Estados Unidos) Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)

Corey Parker (Estados Unidos) Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)

Kyle Atkins (Estados Unidos) 4to árbitro: Juan Calderón (Costa Rica)

Juan Calderón (Costa Rica) 5to árbitro: Juan Carlos Mora (Costa Rica)

Juan Carlos Mora (Costa Rica) VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)

Tatiana Guzmán (Nicaragua) AVAR: Armando Villarreal (Estados Unidos)

Armando Villarreal (Estados Unidos) SVAR: Khamis Al Marri (Qatar)

Síntesis

Ismail Elfath será el árbitro principal del partido entre Uruguay y España en el Mundial 2026 .

será el árbitro principal del partido entre Uruguay y España en el . El colegiado estadounidense tiene 44 años , nació en Marruecos y dirige en la MLS .

, nació en Marruecos y dirige en la . Los jueces de línea serán Corey Parker y Kyle Atkins, ambos de Estados Unidos.