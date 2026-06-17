¿Quién es el árbitro de Uzbekistán vs. Colombia por la Copa del Mundo 2026?

Anthony Taylor será el encargado de impartir justicia en el Colombia vs. Uzbekistán de este miércoles 17 de junio en el Estadio Azteca.

El encargado de impartir justicia en el debut mundialista de la Selección Colombia frente a su similar de Uzbekistán será el experimentado árbitro inglés Anthony Taylor. A sus 47 años, el juez de Manchester es una figura reconocida en la élite del fútbol internacional, con una trayectoria que incluye su participación en la Copa Mundial de Qatar 2022 y una vasta experiencia en competiciones de la UEFA como la Champions League y la Europa League.

Esta designación de la FIFA hizo sonar las alarmas tanto en el conjunto cafetero como en e asiático, puesto que el estilo de arbitraje del británico es frecuentemente descrito como riguroso en lo disciplinario, con una tolerancia prácticamente nula ante las protestas excesivas de los jugadores, aunque suele priorizar la fluidez y continuidad del juego en el terreno, de acuerdo a varios medios de comunicación ingleses.

En cuanto a la composición del cuerpo arbitral que acompañará al juez principal, la terna contará con compatriotas de Taylor para las labores de juez de línea. Los ingleses Gary Beswick y Adam Nunn serán los asistentes encargados de cubrir los costados del campo.

Además, la organización designó como cuarto árbitro al costarricense Juan Calderón, quien estará apoyado por su compatriota Juan Carlos Mora como asistente de reserva, completando así el equipo que estará a pie de campo durante este enfrentamiento inaugural del Grupo K.

Anthony Taylor, el árbitro de Colombia vs. Uzbekistán. Getty Images.

Colombia vuelve a jugar una Copa del Mundo tras 8 años

Colombia vuelve a la máxima cita mundial luego de 8 años. Su última participación fue en la Copa del Mundo de Rusia 2018, edición en la que superó la fase de grupos, pero en los Octavo de Final fue desplazado por Inglaterra en los penales luego de igualar 1 a 1 en los 90 y en los 30 de alargue.

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Vale mencionar que su mejor producción en el campeonato fue Brasil 2014, en la que pudo llegar a los Cuartos de Final. Tras eliminar a Uruguay, chocó con el conjunto local que lo superó por un marcador de dos tantos contra uno.

Fixture del Mundial 2026