Quién es el DT de Sudáfrica en el Mundial 2026

El belga Hugo Broos es el que está a cargo del combinado sudafricano en la Copa del Mundo 2026.

La Selección de Sudáfrica llegó a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con el objetivo de ser uno de los 32 seleccionados que avanzarán a los 16vos de final. Sería algo realmente histórico, dado que en todas sus participaciones anteriores (en Francia 1998, en Corea y Japón 2002 y en la edición que fue local en 2010) no pudo superar la instancia de grupos.

Para eso, tras caer en el partido inaugural ante México, será vital que pueda ganar o, cuanto menos, sumar un punto este jueves 18 de junio frente a República Checa, en el encuentro que, en definitiva, abrirá la segunda fecha de la primera instancia del certamen que se está desarrollando en diferentes estadios de Norteamérica.

Al frente de este desafío táctico se encuentra Hugo Broos, el experimentado estratega belga de 74 años que asumió el mando de los ‘Bafana Bafana’ en mayo de 2021. Con una extensa trayectoria en los bancos europeos y el antecedente de haber conquistado la Copa Africana de Naciones con Camerún en 2017, Broos logró revitalizar por completo al seleccionado sudafricano, devolviéndole el protagonismo internacional y llevándolo a un destacado tercer puesto en la última competencia de la CAF.

Además, este compromiso ante el combinado checo no es un partido más para el veterano DT. Porque más allá de jugarse la permanencia en el certamen, este jueves igualará el récord de 58 partidos dirigidos al frente de Sudáfrica, una marca histórica para la federación local que planea coronar antes de su ya anunciado retiro profesional al finalizar la competencia.

Hugo Broos, el estratega de Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026. Getty Images.

Pese a las fuertes críticas recibidas en las redes sociales tras la dura derrota por 2-0 frente a México (en un debut accidentado que dejó al equipo con nueve hombres por las expulsiones de Sphephelo Sithole y Themba Zwane), Broos, en conferencia de presa, se mostró desafiante y advirtió que está enfocado en respetar su plan de juego.

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El cronograma de Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026

Tras afrontar el complejo choque de esta tarde ante los checos, el fixture de Sudáfrica en el Grupo A de la Copa del Mundo finalizará el 19 de junio, día en el que se medirá a Corea del Sur en el Estadio de Guadalajara. Luego, si logra el objetivo de clasificar, continuará su camino hacia los 16vos de final.