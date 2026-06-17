Por qué no juega Radamel Falcao García en Uzbekistán vs. Colombia en el Mundial 2026

Colombia debuta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde en el Estadio Azteca se mide frente a su par de Uzbekistán, que disputa por primera vez en su historia un certamen de dicha envergadura.

Los colombianos, comandados por el argentino Néstor Lorenzo, buscarán lograr el título por primera vez desde que forman parte de la competencia. Incluso, nunca llegaron a las últimas instancias y lo más cerca del título que quedaron fue en los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014.

Para este compromiso frente a los uzbekos, no se encuentra Radamel Falcao García, el delantero que milita en las filas de Millonarios y que, con 40 años, formó parte de la cita en Rusia 2018, donde convirtió un gol en cuatro juegos.

A pesar de que el Tigre no anunció su retiro del seleccionado colombiano, no forma parte de la consideración de Lorenzo, por lo que no tiene acción desde el 28 de marzo de 2023, cuando ingresó a falta de 17 minutos en el triunfo ante Japón. Durante su estadía, convirtió 36 goles en 105 encuentros.

Radamel Falcao, delantero de Millonarios.

Lista de convocados de Colombia para el Mundial 2026

ARQUEROS: Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Atlético Nacional) y Álvaro Montero (Vélez Sarsfield).

Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Atlético Nacional) y Álvaro Montero (Vélez Sarsfield). DEFENSORES: Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Yerry Mina (Cagliari), Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Willer Ditta (Cruz Azul), Yohan Mojica (Mallorca) y Déiver Machado (Nantes).

Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Yerry Mina (Cagliari), Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Willer Ditta (Cruz Azul), Yohan Mojica (Mallorca) y Déiver Machado (Nantes). VOLANTES: Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Kevin Castaño (River Plate), Jhon Arias (Palmeiras), James Rodríguez (Minnesota United), Juan Fernando Quintero (River Plate), Jorge Carrascal (Flamengo) y Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense).

Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Kevin Castaño (River Plate), Jhon Arias (Palmeiras), James Rodríguez (Minnesota United), Juan Fernando Quintero (River Plate), Jorge Carrascal (Flamengo) y Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense). DELANTEROS: Luis Díaz (Bayern Munich), Luis Suárez (Sporting CP), Carlos Gómez (Vasco da Gama), Jaminton Campaz (Rosario Central), Jhon Córdoba (Krasnodar) y Juan Camilo Hernández (Real Betis).

Luis Díaz (Bayern Munich), Luis Suárez (Sporting CP), Carlos Gómez (Vasco da Gama), Jaminton Campaz (Rosario Central), Jhon Córdoba (Krasnodar) y Juan Camilo Hernández (Real Betis). DT: Néstor Lorenzo.

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Fixture del Grupo K del Mundial 2026

Tabla de posiciones del Grupo K del Mundial 2026