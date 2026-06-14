¿Quién es el DT de Ecuador en el Mundial 2026?

El apasionado Sebastián Beccacece es el encargado de guiar al seleccionado sudamericano en busca de su mejor campaña histórica.

En el marco de la primera fecha del Grupo E del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de Ecuador se prepara para afrontar su debut frente a la Selección de Costa de Marfil en búsqueda de encaminar su paso a los 16avos de final del certamen.

Sebastián Beccacece será el entrenador del seleccionado ecuatoriano, que llega a esta cita planetaria con una base sólida y la gran ilusión de llegar lo más lejos posible. El director técnico argentino, de 45 años, afronta el gran reto de liderar a la Tri en el torneo más importante del mundo.

Beccacece asumió el mando de Ecuador en agosto de 2024 tras la salida de Félix Sánchez Bas. Con un estilo pasional y de mucha intensidad, el estratega completó un gran proceso logrando la clasificación en las siempre complejas Eliminatorias de la Conmebol. Aunque su contrato está vigente hasta finales de 2026, el DT dejó en claro que toda su energía y su mente están enfocadas al 100% en esta Copa del Mundo.

Sebastián Beccacece, DT de Ecuador. (Foto: Getty).

La trayectoria de Sebastián Beccacece como entrenador

Luego de una extensa y sumamente exitosa etapa como mano derecha y asistente técnico de Jorge Sampaoli (pasando por clubes como Emelec y la Selección de Chile), Beccacece construyó una destacada carrera como entrenador principal en el fútbol sudamericano y europeo.

Defensa y Justicia (tres ciclos en Argentina): Es el club donde dejó su huella más profunda, dirigiendo más de 150 partidos y alcanzando la gloria internacional al consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana 2021 tras vencer a Palmeiras.

(tres ciclos en Argentina): Es el club donde dejó su huella más profunda, dirigiendo más de 150 partidos y alcanzando la gloria internacional al consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana 2021 tras vencer a Palmeiras. Racing Club e Independiente (Argentina): Dirigió a dos de los grandes del fútbol argentino. Con la Academia sumó 29 partidos oficiales y firmó una destacada campaña en la Copa Libertadores.

(Argentina): Dirigió a dos de los grandes del fútbol argentino. Con la Academia sumó 29 partidos oficiales y firmó una destacada campaña en la Copa Libertadores. Elche CF (España) – 2023 a 2024: Tuvo su primera experiencia en el fútbol del Viejo Continente comandando al conjunto español a lo largo de 56 partidos oficiales.