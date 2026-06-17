¿Quién es el DT de Ghana en el Mundial 2026?

La Selección de Ghana aterriza en el Mundial 2026 con el claro propósito de sortear la fase de grupos y asegurar su presencia en los dieciseisavos de final. El encargado de llevar el timón de esta ambiciosa expedición será Carlos Queiroz, su flamante y reconocido entrenador.

En el cargo desde abril de 2026 (reemplazó al despedido Otto Addo), el experimentado estratega de 73 años es el máximo responsable de la dirección técnica del combinado africano. Nacido en Nampula y de nacionalidad portuguesa, Queiroz cuenta con un impresionante currículum, habiendo recorrido el mundo entero y dirigido en múltiples continentes a lo largo de décadas.

El técnico lusitano se enfrenta a una nueva aventura mundialista, un escenario que conoce a la perfección. Tras haber comandado a una innumerable cantidad de combinados nacionales en todo el planeta, busca volcar toda su jerarquía y conocimiento táctico para potenciar a Ghana.

La trayectoria de Carlos Queiroz como entrenador

El portugués posee uno de los recorridos más extensos y cosmopolitas del panorama internacional. Su carrera lo ha llevado a dirigir grandes clubes en Europa y Asia, además de consolidarse como un auténtico especialista en selecciones nacionales absolutas.

Sporting CP (Por) – 1993 a 1996: 100 partidos, con 65 victorias, 24 empates y 15 derrotas.

– 1993 a 1996: 100 partidos, con 65 victorias, 24 empates y 15 derrotas. MetroStars (USA) – 1996 a 1997: 27 partidos, con 15 victorias, 0 empates y 14 derrotas.

– 1996 a 1997: 27 partidos, con 15 victorias, 0 empates y 14 derrotas. Nagoya Grampus (Jap) – 1996 a 1998: 42 partidos, con 19 victorias, 5 empates y 18 derrotas.

– 1996 a 1998: 42 partidos, con 19 victorias, 5 empates y 18 derrotas. Selección de Sudáfrica – 2000 a 2002: 10 partidos, con 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas.

– 2000 a 2002: 10 partidos, con 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Real Madrid (Esp) – 2003 a 2004: 59 partidos, con 34 victorias, 11 empates y 14 derrotas.

– 2003 a 2004: 59 partidos, con 34 victorias, 11 empates y 14 derrotas. Selección de Portugal – 1991 a 1994 / 2008 a 2010: 47 partidos, con 22 victorias, 17 empates y 8 derrotas.

– 1991 a 1994 / 2008 a 2010: 47 partidos, con 22 victorias, 17 empates y 8 derrotas. Selección de Irán – 2011 a 2019 / 2022: 107 partidos, con 64 victorias, 27 empates y 16 derrotas.

– 2011 a 2019 / 2022: 107 partidos, con 64 victorias, 27 empates y 16 derrotas. Selección de Colombia – 2019 a 2020: 18 partidos, con 9 victorias, 4 empates y 5 derrotas.

– 2019 a 2020: 18 partidos, con 9 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Selección de Egipto – 2021 a 2022: 20 partidos, con 15 victorias, 2 empates y 3 derrotas.

– 2021 a 2022: 20 partidos, con 15 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Selección de Catar – 2023 a 2024: 10 partidos, con 3 victorias, 1 empate y 4 derrotas.

– 2023 a 2024: 10 partidos, con 3 victorias, 1 empate y 4 derrotas. Selección de Omán – 2023 a 2024: 11 partidos, con 4 victorias, 5 empates y 4 derrotas.

– 2023 a 2024: 11 partidos, con 4 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Selección de Ghana – 2026 al día de hoy: 1 partido, con 0 victorias, 1 empate y 0 derrotas.

Sus títulos como DT

Carlos Queiroz ha sabido cosechar grandes éxitos a lo largo de su dilatada carrera. En sus comienzos, dejó una marca imborrable en las categorías juveniles de su país, logrando el histórico hito de ser bicampeón del Mundo Sub-20 con la Selección de Portugal en las temporadas 88/89 y 90/91.

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A nivel de clubes, supo levantar la Copa de Portugal (94/95) y la Supercopa de Portugal (95/96) durante su etapa al mando del Sporting de Lisboa. Más adelante, sumó otro trofeo de gran peso a sus vitrinas al conquistar la Supercopa de España en la campaña 03/04 dirigiendo al Real Madrid CF.