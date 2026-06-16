¿Quién es el DT de la Selección de Noruega en el Mundial 2026?

La Selección de Noruega hace su debut en el Mundial 2026 midiéndose ante Irak en el Boston Gillette Stadium, por el Grupo I, y buscará cumplir con las altas expectativas que generó durante las Eliminatorias UEFA al ganar con absoluta autoridad el grupo que compartió con Italia, Israel, Estonia y Moldavia, ganando los 8 partidos […]

La Selección de Noruega hace su debut en el Mundial 2026 midiéndose ante Irak en el Boston Gillette Stadium, por el Grupo I, y buscará cumplir con las altas expectativas que generó durante las Eliminatorias UEFA al ganar con absoluta autoridad el grupo que compartió con Italia, Israel, Estonia y Moldavia, ganando los 8 partidos que disputó.

Su entrenador es Stale Slobakken, de 58 años, quien asumió el cargo el 3 de diciembre de 2020, por lo que está próximo a cumplir seis años al frente del seleccionado que cuanta con figuras de la talla de Erling Haaland de Manchester City, Alexander Sorloth de Atlético de Madrid y Martin Odegaard, del Arsenal.

En sus tiempos de futbolista, se desempeñó como mediocampista y también representó a su país tanto en el Mundial de 1998 como en la Eurocopa de 2000. Fue elegido mejor futbolista noruego del año en 1995, jugó un año en la Premier League con Wimbledon y adelantó su retiro a causa de un infarto que sufrió en 2001, cuando militaba en el Copenhague danés.

La trayectoria de Stale Slobakken como entrenador

Slobakken acumula 24 años de trayectoria como entrenador, desde sus inicios en 2002 al frente del HamKam de su país hasta su presente en el seleccionado, pasando también por clubes de Dinamarca, Alemania e Inglaterra.

Slobakken comanda a la Selección de Noruega desde 2020.

HamKam (Nor) – 2002 a 2005: 82 partidos, con 37 victorias, 21 empates y 24 derrotas.

82 partidos, con 37 victorias, 21 empates y 24 derrotas. Copenhague (Din) – 2005 a 2011: 252 partidos, con 153 victorias, 47 empates y 52 derrotas.

252 partidos, con 153 victorias, 47 empates y 52 derrotas. Colonia (Ale) – 2011 a 2012: 32 partidos, con 9 victorias, 5 empates y 18 derrotas.

32 partidos, con 9 victorias, 5 empates y 18 derrotas. Wolverhampton (Ing) – 2012 a 2013: 30 partidos, con 10 victorias, 5 empates y 15 derrotas.

30 partidos, con 10 victorias, 5 empates y 15 derrotas. Copenhague (Din) – 2013 a 2020: 357 partidos, con 203 victorias, 77 empates y 77 derrotas.

357 partidos, con 203 victorias, 77 empates y 77 derrotas. Selección de Noruega – 2020 a la actualidad: 56 partidos, con 32 victorias, 12 empates y 12 derrotas.

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Sus títulos como DT

Aunque es Carlo Ancelotti el más ganador de los entrenadores que participan del Mundial 2026, Stale Slobakken no se queda atrás con sus 14 títulos conquistados a lo largo de su carrera, 16 de ellos con el Copenhague.

El primero de su carrera fue el de la Segunda División de Noruega con HamKam, que le permitió el ascenso en 2004. Luego fueron 8 Superligas de Dinamarca, 4 Copas de Dinamarca y una Royal League de Escandinavia, todo con Copenhague.

Data clave

Noruega debuta ante Irak en el Mundial tras ganar 8 partidos de Eliminatorias.

debuta ante Irak en el Mundial tras ganar 8 partidos de Eliminatorias. Stale Slobakken es entrenador de la Selección de Noruega desde diciembre de 2020.

es entrenador de la Selección de Noruega desde diciembre de 2020. 14 títulos conquistó Slobakken como DT, destacando su exitoso paso por el Copenhague.