Quién es Antonio Nusa: perfil, estadísticas, trayectoria y vida personal del delantero de Noruega

Con un estilo diferente del prototipo de delanteros de su país, el futbolista del Leipzig alemán quiere dar que hablar en la Copa del Mundo.

La Selección de Noruega hace este martes su debut en el Mundial 2026 enfrentando a Irak desde las 19.00 (hora de Argentina) en el Boston Gillette Stadium de Foxborough, en Massachusetts, por el Grupo I que también integran Francia y Senegal.

No son pocos los que consideran que el seleccionado escandinavo puede ser una de las grandes revelaciones de la presente Copa del Mundo, por la autoridad con la que ganó su grupo en las Eliminatorias UEFA, relegando a Italia, y por la acumulación de futbolistas, especialmente en ataque, con muy buen pasar en la élite europea.

Si bien son Erling Haaland de Manchester City, Alexander Sorloth del Atlético de Madrid y Martin Odegaard del Arsenal los que se roban los flashes, también hay expectativa por el desequilibrio que puede aportar Antonio Nusa, quien ha llegado a ser comparado con Neymar por su estilo de juego y apariencia.

Biografía y orígenes: ¿de dónde es, cuántos años tiene y dónde juega Antonio Nusa?

Fecha de nacimiento: 17 de abril de 2005.

17 de abril de 2005. Lugar de nacimiento: Langhus, Noruega.

Langhus, Noruega. Edad actual: 21 años.

21 años. Equipo actual: Leipzig (Alemania).

Antonio Nusa, el Neymar noruego.

Estadísticas y presente en Leipzig

Partidos jugados: 71.

Goles: 10.

Asistencias: 11.

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En la última temporada con el Leipzig, Nusa disputó 35 partidos entre Bundesliga y Copa de Alemania, en los que acumuló 2.325 minutos de juego, aportó 5 goles y entregó 4 asistencias.

Previamente pasó por el Stabaek de su país, donde hizo su estreno profesional y Brujas de Bélgica, donde permaneció cuatro temporadas antes de ser transferido a la Bundesliga.

El camino de Antonio Nusa en la Selección de Noruega

Fecha de debut absoluto: 7 de septiembre de 2023 – Noruega 6-0 Jordania (Amistoso Internacional).

7 de septiembre de 2023 – Noruega 6-0 Jordania (Amistoso Internacional). Títulos ganados con la Selección: 0.

0. Partidos jugados con la Mayor: 24.

24. Goles marcados con la Mayor: 8.

8. Asistencias entregadas con la Mayor: 9.

9. Mundial anterior: no clasificó.

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Cotización y contrato

Antonio Nusa tiene un valor de mercado de 32 millones de euros según la última actualización del portal especializado Transfermarkt. Su contrato con el Leipzig alemán se extiende hasta el 30 de junio de 2029 y aunque no tiene cláusula de rescisión, fue tasado para su venta en 60 millones.

Nusa fue tasado en 60 millones de euros por Leipzig.

Vida personal

Antonio Nusa es hijo de madre noruega y de padre nigeriano, por lo que de haber querido también podría haber representado al seleccionado africano. Tiene dos hermanas menores, Ellie y Keisha, junto a las que se crio. Actualmente no se le conoce una relación sentimental.

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