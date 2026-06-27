Quién es István Kovács el árbitro de Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026

La Selección Argentina y Jordania se enfrentan este sábado desde las 23, en Dallas, por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026. Con el primer puesto asegurado, la Albiceleste ya sabe que enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final, mientras que el conjunto asiático afronta su despedida de la Copa del Mundo tras quedar sin chances de clasificación en su primera participación histórica.

El encargado de impartir justicia es el rumano István Kovács, uno de los árbitros de mayor consideración dentro del fútbol europeo. Nacido en Carei y con 41 años, dirige internacionalmente desde 2020 y acumula una extensa trayectoria tanto en competencias UEFA como en torneos FIFA. En este Mundial ya estuvo al frente de Japón-Túnez.

Habitual árbitro de la Superliga rumana, Kovács también construyó una sólida carrera en el plano internacional. Dirigió 37 partidos de Champions League, incluida la final de 2025 entre Paris Saint-Germain e Inter. Además, impartió justicia en la final de la Conference League entre Roma y Feyenoord y también fue el árbitro de la definición de la Europa League 2023/24, en la que Atalanta derrotó a Bayer Leverkusen.

Sin embargo, este año quedó envuelto en una fuerte polémica. Tras dirigir en el triunfo 2-0 de Atlético de Madrid sobre Barcelona por la Champions League, el conjunto catalán presentó una queja formal ante la UEFA por una mano que no fue sancionada y la expulsión de Pau Cubarsí. Como consecuencia, el organismo europeo decidió apartar al árbitro de las instancias finales de la competencia.

Más allá de ese antecedente, Kovács continúa siendo uno de los jueces mejor considerados del continente. El encuentro frente a Jordania es el primero en el que Kovács dirige a la Selección Argentina en su carrera. La terna arbitral está integrada por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi como asistentes, mientras que el mauritano Dahane Beida será el cuarto árbitro y el angoleño Jerson Santos actuará como asistente de reserva.