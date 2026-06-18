Quién es la árbitra de República Checa vs. Sudáfrica en el Mundial 2026

La jueza estadounidense de 39 años Tori Penso se convertirá en la segunda mujer en arbitrar en una Copa del Mundo de selecciones masculinas.

La Selección de Sudáfrica y República Checa se enfrentarán este jueves 18 de junio desde las 18 horas local en el Estadio Mercedes Benz de Atlanta, en lo que será el primer encuentro correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Es un partido trascendental para ambos, porque precisan sumar si quieren mantenerse con chances de clasificar a los 16vos de final, puesto que ambos cayeron en su primera presentación en el torneo que se está desarrollando en tierras norteamericanas. El elenco africano tropezó con México, en tanto que los europeos no pudieron con Corea del Sur.

La encargada de impartir justicia en este crucial compromiso será Tori Penso, quien hace historia al convertirse en la primera mujer estadounidense en desempeñarse como árbitra principal en una Copa del Mundo masculina. A sus 39 años, la nacida en Florida ratifica su condición de pionera en el arbitraje norteamericano, sumando este hito a su notable hoja de vida, que ya incluía haber sido la primera mujer en dos décadas en dirigir un partido de la Major League Soccer (MLS) en 2020 y la responsable de pitar la final del Mundial Femenino de la FIFA en 2023.

Para este debut en el certamen, Penso estará acompañada en las bandas por sus compatriotas Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt, conformando el único trío completamente femenino seleccionado para la competencia. La presencia de Penso bajo los focos de Atlanta, remiten a la edición de Qatar 2022, cuando la francesa Stéphanie Frappart rompió todas las barreras al convertirse en la primera mujer en la historia en dirigir un partido de un Mundial masculino de la FIFA, durante el cruce de fase de grupos entre Costa Rica y Alemania.

Tori Penso, la segunda mujer en arbitrar un partido de una Copa del Mundo de selecciones masculinas. Getty Images.

Así está el Grupo A de la Copa del Mundo 2026

Luego de disputarse la jornada inaugural, la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa del Mundo 2026 dejó dos grandes candidatos para clasificar a los 16vos de final. México lidera provisionalmente la zona con 3 puntos, gracias a su sólida victoria por 2-0 frente a Sudáfrica, igualado en unidades con Corea del Sur, que escolta a los aztecas tras firmar un valioso triunfo por 2-1 frente a República Checa.

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En la vereda de enfrente, el combinado checo y los Bafana Bafana llegan con cero puntos y la urgencia absoluta de sumar este jueves 18 de junio en Atlanta para no quedar al borde de la eliminación prematura, sabiendo que horas más tarde los dos punteros se verán las caras en Guadalajara en un duelo que podría decretar al primer clasificado del grupo a la siguiente ronda.

Fixture del Mundial 2026