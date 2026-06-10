Paredes es un jugador clave en el grupo de la Selección Argentina que ganó cuatro títulos internacionales en los últimos cinco años.

Leandro Paredes disputará en este 2026 su segundo Mundial con la Selección Argentina. El experimentado mediocampista de Boca será uno de los grandes referentes del equipo que defenderá el título en el certamen que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Tras ponerle fin a su extensa etapa en Europa y concretar su ansiado regreso a Boca Juniors a mediados de 2025, el volante de 31 años llega con rodaje a esta cita mundialista, consolidado como el dueño del mediocampo Xeneize y con el nivel intacto para aportar su jerarquía internacional al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Leandro Paredes se convirtió en el corazón y motor de Boca este último año. (Getty)

Bicampeón de América y campeón del mundo en Qatar 2022, el jugador surgido en las inferiores del Xeneize busca seguir agigantando su palmarés con la camiseta albiceleste, aportando desde la experiencia, el roce y la distribución en el mediocampo para revalidar el campeonato del mundo.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Leandro Paredes?

Fecha de nacimiento: 29 de junio de 1994.

29 de junio de 1994. Lugar de nacimiento: San Justo, La Matanza, provincia de Buenos Aires.

San Justo, La Matanza, provincia de Buenos Aires. Edad actual: 31 años.

31 años. Nombre de la madre: Miriam Benítez.

Miriam Benítez. Nombre del padre: Daniel Paredes.

Daniel Paredes. Hermanas: Liana Vanessa Paredes y Bárbara Paredes.

Paredes nació en San Justo, en el corazón del partido de La Matanza. Desde muy chico mostró un talento innato con la pelota, brillando en el club de baby fútbol Brisas del Sur de Mataderos, para luego recalar en las divisiones infantiles de Boca Juniors a los 8 años.

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Allí se formó originalmente como enganche, teniendo como espejo a Juan Román Riquelme, antes de reconvertirse de manera definitiva en volante central o “cinco” en el fútbol europeo. Chievo Verona, Empoli, Zenit, PSG y tres etapas en Roma fueron su paso por el viejo continente.

Estadísticas y presente tras su última temporada en Boca Juniors

Partidos jugados: 21 (en la temporada 2026)

21 (en la temporada 2026) Goles: 3

3 Asistencias: 4

4 Títulos: 0 (desde su reciente regreso)

El camino de Leandro Paredes en la Selección Argentina

Fecha de debut absoluto: 13 de junio de 2017 – Singapur 0 vs. Argentina 6 (Amistoso Internacional)

13 de junio de 2017 – Singapur 0 vs. Argentina 6 (Amistoso Internacional) Títulos ganados con la Mayor: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024

Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024 Partidos jugados: 77

77 Goles marcados: 5

5 Mundial anterior: Qatar 2022 (campeón)

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¿Qué rol tendrá en el esquema de Lionel Scaloni para el Mundial?

El mediocampista será uno de los bastiones de experiencia dentro del plantel comandado por Lionel Scaloni. Si bien a lo largo del proceso de los últimos años la competencia en la mitad de la cancha se ha intensificado notablemente, Paredes se mantiene como un engranaje fundamental para la estructura técnica y emocional del grupo.

Tal como ocurrió en las recientes Eliminatorias y en la Copa América 2024, Paredes rotará entre la titularidad y el banco de suplentes. Competirá directamente por el eje de la mitad de cancha con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. También podrían jugar todos juntos, dependiendo del esquema.

Paredes, una fija en la Selección Argentina, pero jugador de rotación para Scaloni. (Getty)

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Su notable visión de juego, su precisión en los pases largos, el quite y su remate de media distancia son sus principales virtudes, todos aspectos que demostró seguir teniendo en este último tiempo en Boca, y será una opción para encuentros que demanden mayor posesión de balón y distribución limpia para destrabar rivales que se metan atrás.

Cotización, contrato y valor de mercado de Leandro Paredes

Cuánto vale: según la última actualización expuesta por el sitio web especializado Transfermarkt, el mediocampista tiene un valor de mercado que ronda los 4 millones de euros .

según la última actualización expuesta por el sitio web especializado Transfermarkt, el mediocampista tiene un valor de mercado que ronda los . Salario: luego de su traspaso definitivo desde la Roma, firmó un contrato especial con la institución Xeneize. Aunque las cifras oficiales del club no suelen hacerse públicas, se ubica como uno de los jugadores mejores remunerados del fútbol local, haciendo un gran esfuerzo económico para adaptarse al mercado sudamericano y cumplir su sueño de volver.

luego de su traspaso definitivo desde la Roma, firmó un contrato especial con la institución Xeneize. Aunque las cifras oficiales del club no suelen hacerse públicas, se ubica como uno de los jugadores mejores remunerados del fútbol local, haciendo un gran esfuerzo económico para adaptarse al mercado sudamericano y cumplir su sueño de volver. Cláusula de rescisión: el jugador blindó su regreso al fútbol argentino con un contrato multianual que rige actualmente y que no cuenta con una cláusula de salida orientada a Europa, evidenciando su intención de permanecer arraigado en el país.

Vida personal: familia, pareja e hijos de Leandro Paredes

Está casado con Camila Galante, a quien conoció cuando ambos eran preadolescentes. Leandro Paredes y Camila Galante tienen tres hijos. La mayor es Victoria (12), que nació a fines de 2013, Giovanni (8), nacido a fines de 2016 y Lautaro, de poco más de un año.

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Leandro Paredes con su mujer e hijos. (IG/leoparedes20)

Camila no solo ha sido su sostén durante toda su travesía futbolística por Italia, Rusia, Francia y hoy Argentina, sino que también ha desarrollado su faceta empresarial, lanzando su propia línea de cosméticos. La pareja contrajo matrimonio legalmente en diciembre de 2017 a las afueras de Buenos Aires.