Quién es Yael Falcón Pérez, el árbitro de República Checa vs. México en el Mundial 2026

En el duelo entre los checos y los aztecas, el argentino de 38 años tiene su segundo partido en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Este miércoles 24 de junio se enfrentan República Checa y México por la fecha 3 del Grupo A del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Estadio Azteca (también conocido como Estadio Ciudad de México).

Seguí todas las acciones del Mundial 2026 por Disney+

Los anfitriones buscarán sellar su pasaje en el primer puesto e intentarán lograr el puntaje perfecto, mientras que los europeos necesitan ganar para, al menos, clasificar como uno de los mejores terceros.

El árbitro principal del juego es el argentino Yael Falcón Pérez, de 38 años, que tiene un amplio recorrido dentro del campeonato local, como así también en torneos internacionales, donde no solo dirigió en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, sino que también tuvo la posibilidad de impartir justicia en la Saudí Pro League.

Yael Falcón Pérez, el árbitro de República Checa vs. México. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Terna arbitral de República Checa vs. México en el Mundial 2026

Árbitro: Yael Falcon Perez (Argentina)

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso (Argentina)

Asistente 2: Facundo Rodriguez (Argentina)

Cuarto árbitro: Cristian Garay (Chile)

Quinto árbitro: Jose Retamal (Chile)

VAR: Juan Lara (Chile)

AVAR: Rodolpho Toski (Brasil)

SVAR: Ivan Bebek (Croacia)

Fixture del Grupo A del Mundial 2026

Publicidad

Tabla de posiciones del Grupo A del Mundial 2026