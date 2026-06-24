La Selección Argentina le ganó bien a Austria en lo que fue el partido por la segunda fecha del Grupo J de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El combinado que dirige Lionel Scaloni superó a su rival por 2 tantos contra 0, ambos anotados por Lionel Messi, quien hasta aquí es el máximo goleador del certamen con 5 gritos.

Con esta victoria, la Albiceleste no solo aseguró su pasaje a los 16vos de final, sino que garantizó quedarse con el primer lugar, gracias también al 2 a 1 de Argelia sobre Jordania. Esto quiere decir que el primer encuentro de la siguiente ronda lo disputará en el Estadio Hard Rock de la ciudad de Miami el próximo 3 de julio.

Pero más allá de que superó el escollo con cierta holgura, podría haberlo con mayor diferencia si el árbitro Amin Mohamed Omar hubiese sancionado la dura entrada de Michael Gregoritsch a Rodrigo De Paul en mitad de cancha, pocos minutos después de que Leo Messi fallara su penal.

El centrodelantero del elenco que encabeza Ralf Rangnick fue a disputar una pelota y clavó los tapones de su botín izquierdo en la rodilla del mediocampista de la Selección Argentina, quien debió retirarse del campo de juego unos instantes para ser asistido por el cuerpo médico albiceleste.

El momento de la dura infracción que sufrió Rodrigo De Paul.

La secuencia apenas fue pitada como falta. En ningún momento el juez central consideró la acción para por lo menos mostrar una tarjeta amarilla. Mucho menos fue alertada por el VAR, que ni siquiera llamó al árbitro egipcio para que revisara en las pantallas y tomara su decisión.

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Marcel Sabitzer debió haber sido apercibido en el segundo tiempo

Además de la infracción de Michael Gregoritsch a Rodrigo De Paul, en el complemento, Marcel Sabitzer, al trabar con Cristian Romero, lo pisó en su pie derecho. El movimiento del defensor en esos segundos le provocó dolor en la rodilla que se lesionó el pasado 12 de abril en Tottenham vs. Sunderland. Por eso, fue reemplazado por Nicolás Otamendi minutos después. Por cierto, para el atacante austríaco, ni amarilla.

En síntesis