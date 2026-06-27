Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde, fue denunciado a días de enfrentar a Argentina en el Mundial 2026

Un informe médico y fotografías de hematomas certifican las lesiones que sufrió la mujer brasileña por parte del capitán de Cabo Verde.

Cabo Verde hizo historia, se clasificó a los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y ahora tendrá que enfrentar a Argentina, en lo que será el partido más importante desde que compite oficialmente en certámentes de FIFA.

En medio de la algarabía que hay dentro del país africano por el presente, se da una situación totalmente preocupante. Y es que el capitán Ryan Mendes fue denunciado por una mujer brasileña, quien sostiene firmemente haber sido agredida físicamente, donde el futbolista no solo la habría estrangulado y golpeado, sino que también la habría mordido mientras ella intentaba defenderse y abusó sexualmente.

Más allá de que no se reveló la identidad de la damnificada, según reporta la denuncia a la que accedió GeGlobo, uno de los medios brasileños más prestigiosos, el incidente ocurrió en marzo en el hotel donde se hospedaba el equipo caboverdiano para disputar partidos amistosos en Oceanía, y la investigación se inició el 10 de abril.

El cuello de la mujer que denuncia a Ryan Mendes. (Foto: GeGlobo)

El citado medio de comunicación tuvo acceso a fotografías de los hematomas entregadas a la policía, como así también a los informes policiales y médicos de de la clínica que atendió a la mujer brasileña, incluyendo exámenes y tratamiento psicológico posterior al incidente.

Cabe destacar que desde la Federación Neozelandesa de Fútbol la contrataron como intérprete para la delegación de Cabo Verde, cuyo idioma oficial es el portugués, y para brindar apoyo operativo al equipo nacional durante la Fecha FIFA que tuvo los partidos el pasado 27 y 30 de marzo ante Chile y Nueva Zelanda.

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Dentro de la denuncia se certificó que el incidente ocurrió el 27 de marzo de este año en el hotel donde se hospedaba la delegación de Cabo Verde en Auckland, Nueva Zelanda. La presunta víctima es residente del país oceánico y cuenta con visa de residencia y trabajo. De hecho, formó parte del evento como intérprete y asistente operativa del elenco caboverdiano y se alojó en el mismo hotel que toda la delegación, por lo que estaba a disposición durante las 24 horas del día.

Fragmento del informe médico que cita lesiones genitales y múltiples hematomas en brazos, nalgas, senos, cuello y labios. (Foto: GeGlobo)

En su relato ante las autoridades policiales, denunció que, tras el primer juego contra el combinado chileno, fue invitada a una reunión en una de las tantas habitaciones del hotel que estaban reservadas para la selección nacional de Cabo Verde y que asistió creyendo que tendría que actuar como intérprete. Al ingresar, señaló que se trataba de una reunión social y regresó a su habitación cuando comenzó a sentirse mal físicamente.

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Una vez dentro de su habitación, la mujer oyó que llamaban a su puerta y la abrió, pensando que era una solicitud de ayuda del trabajo. Allí se encontró con Mendes, quien ingresó y la agredió. En las imágenes a las que accedió GeGlobo se observaron lesiones a la vista de cualquier ojo humano, como cortes en la boca y hematomas en el cuello y la pierna. El informe médico de la clínica que brinda asistencia a sobrevivientes de violencia sexual, atestiguó que la mujer fue sometida a un examen en sus senos, cuello y labios, así como zonas sensibles en el cuero cabelludo y los glúteos.

Ryan Mendes, capitán de la Selección de Cabo Verde.

Además de afirmar que se puso en contacto con la Federación Caboverdiana de Fútbol y que no recibió ninguna ayuda, los médicos forenses indicaron que el examen genital reveló dos lesiones circulares, dolorosas al tacto, en la base de los labios menores. Tras recibir asistencia de la clínica, que también le brinda apoyo psicológico, la mujer brasileña presentó una denuncia ante la policía y se sometió a un examen forense en la comisaría.

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Mientras tanto, la policía de Nueva Zelanda confirma que se está investigando una denuncia registrada el 10 de abril de 2026 en la zona central de Auckland, donde Ryan Mendes es el principal acusado. Por el momento, no hay un veredicto sobre lo ocurrido, pero el pasado 10 de mayo, la brasileña y su esposo realizaron denuncias extrajudiciales a la Federación Caboverdiana de Fútbol y también a la FIFA, adjuntando el informe, las pruebas y solicitando una sanción: la exclusión del futbolista del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. De hecho, diez días después completaron el formulario de protección de la FIFA, utilizado para presentar quejas, pero afirman que aún no recibieron una respuesta.

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