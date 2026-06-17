Scaloni no pudo evitar las lágrimas tras el cambio de Lionel Messi: “Te quiero mucho”

La Pulga brilló en el debut de la Albiceleste, marcó un triplete ante Argelia y se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Fue un estreno mundialista emotivo para la Selección Argentina. La defensa del título inició con el pie derecho en un estadio repleto que alentó a la Albiceleste. Los dirigidos por Lionel Scaloni se impusieron por 3 a 0 ante Argelia con un triplete de Lionel Andrés Messi, que de esta manera alcanzó a Miroslav Klose como máximo anotador en la historia de los Mundiales.

En un encuentro lleno de emociones, Lionel Messi no pudo evitar contener las lágrimas tras marcar su primer tanto, pero tampoco pudo hacerlo Lionel Scaloni cuando lo abrazó en el banco de suplentes tras reemplazar a la Pulga y poner a Nicolás Paz en su lugar.

El nacido en Pujato decidió que Messi salga en los últimos minutos, no por una cuestión física, sino más bien para que descanse un poco y además para que reciba su merecida ovación. Mientras la Pulga caminaba rumbo al banco, Scaloni se emocionó hasta las lágrimas y cuando se encontraron hubo un cálido abrazo. El entrenador coronó con: “Te quiero mucho”.

🇦🇷🥹 ¡HASTA LAS LÁGRIMAS: LA EMOCIÓN DE LIONEL SCALONI CUANDO MESSI SALIÓ REEMPLAZADO! pic.twitter.com/1V5C624Evy — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026

¿Qué dijo Messi sobre sus lágrimas en pleno partido?

En diálogo con la transmisión oficial, Lionel Messi afirmó: “Fue por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, fueron días complicados y la emoción fue por eso. Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la delegación. Me pone muy feliz haber vivido todo lo que me tocó. Lo que me está tocando vivir ahora es de yapa. Estoy muy feliz y agradecido con este grupo hermoso, lo disfruto mucho”.

La palabra de Scaloni tras la victoria de Argentina

El entrenador de la Selección Argentina habló en conferencia de prensa y afirmó: “Este equipo sabe muy bien que cualquiera nos puede ganar. Si te confiás un poquito cualquiera te puede ganar, tenemos un montón de ejemplos. En este Mundial están pasando cosas raras. Si trabajamos como hoy será difícil que nos ganen, puede pasar, pero será difícil”.

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