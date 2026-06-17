Los dirigidos por Lionel Scaloni superaron 3 a 0 a Argelia en Kansas City por el duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo J.

Lionel Andrés Messi sigue haciendo historia grande en el fútbol. El pasado martes, la Selección Argentina inició su camino en el Mundial 2026 ante Argelia y la victoria fue contundente. La Albiceleste se impuso por 3 a 0 con un triplete de la Pulga y de esta manera el rosarino igualó a Miroslav Klose como máximo anotador en la historia de los Mundiales.

Quien se deleitó con la actuación de Lionel Messi fue Marcelo Gallardo, que se encontraba en Kansas City en su rol de comentarista para ESPN. El Muñeco forma parte de la transmisión que se realiza por Disney+ junto a Sebastián Vignolo, Carlos Tevez y Sergio Agüero.

En plena transmisión, Vignolo ponderaba la figura de Lionel Messi y hacía foco en su actuación y también en su edad, el Muñeco lanzó una analogía que sorprendió a todos: “Messi es como el vino, Pollo. Es como el vino”.

“messi es como el vino, hay que tomar vino”



gallardo lee twitter, es un grande pic.twitter.com/36BQf8cnMX — nico (@notnicobjs) June 17, 2026

El blooper de Gallardo en plena transmisión

Otro de los grandes momentos que dejó Marcelo Gallardo en su rol de comentarista fue cuando gritó el primer gol de Lionel Messi. El Muñeco no se pudo contener y terminó tirando una parte del micrófono por la euforia. Inmediatamente intentó arreglarlo y al no poder lo terminó haciendo un productor por él.

Jaja Marcelo Gallardo terminó desarmando el micrófono al festejar el primer gol de Messi 😅pic.twitter.com/pXgecSylW5 — Banda Roja (@BandaRoja_) June 17, 2026

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