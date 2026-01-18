En España reconocen mal clima en la Selección a semanas de la Finalissima y el Mundial 2026

Cada integrante de la Selección Argentina en los últimos años se encargó de remarcar el buen clima que logró instalar puertas adentro Lionel Scaloni. Y ven en esa armonía y buena onda un factor fundamental para alinearse en lo futbolístico e ir por los objetivos. Y eso parece ser la base del éxito, porque ya acumula cuatro títulos: las ediciones de la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo de Qatar.

De momento, con Lionel Messi a la cabeza, parece que ese buen ambiente se mantiene. Por lo tanto, suma que así sea de cara al desafío de defender el título cosechado en Medio Oriente en la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que comenzará en poco menos de 6 meses (el partido inaugural será el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca entre México y Sudáfrica).

Además, aparentemente, no todos cuentan con este aspecto tan importante. De hecho, uno de los rivales directos de la Argentina en sus próximas dos metas (Finalissima y Mundial) reconoce que está preocupado por la tensión que se vive por estos días entre los integrantes de su plantel. Se trata ni más ni menos que de la Selección de España comanda Luis De La Fuente.

Incluso, esta situación quedó ante la mirada de todos con los últimos dos Clásicos que disputaron Real Madrid y Barcelona. Uno en octubre por LaLiga en el Estadio Santiago Bernabéu y el otro hace días por la Final de la Supercopa de España que se llevó a cabo en Yeda, Arabia Saudita. Allí se dieron una serie de chispazos que no gustaron nada en el cuerpo técnico de la Roja, sobre todo entre un referente como Dani Carvajal y una figura como Lamine Yamal.

Esto mismo lo describe el Diario AS, que pone en palabras algo que era evidente y que ya señalamos días atrás en BOLAVIP. ”Gestos, momentos tensos, diálogos acabados de manera brusca, Clásicos subidos de temperatura… situaciones que están llamando la atención y que ponen en alerta al cuerpo técnico de la Selección española”, publicó el periódico este domingo 18 de enero.

Y en esa misma línea, advierten: ”A Luis de la Fuente y al resto de técnicos del combinado español, la tensión vivida entre alguno de sus habituales, con especial incidencia entre Lamine Yamal y Carvajal, les ha quitado horas de sueño. Saben que el Mundial ya está en juego y que cualquier incidente puede echar por tierra todo”.

¿Cuándo se enfrentan Argentina y España por la Finalissima 2026?

UEFA, Conmebol, AFA y RFEF, acordaron que la Selección Argentina y su par de España se enfrenten por la Finalissima el próximo viernes 27 de marzo en el Estadio Icónico de Lusail, Doha, Qatar.

