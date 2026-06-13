Estuvo presente en la última presentación de Argentina en un Mundial, y ahora le tocará ser parte del estreno.

Se acerca el debut de la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El martes 16 de junio, en el Arrowhead Stadium, los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán que medirse frente a Argelia, por la fecha 1 del Grupo J.

De cara a lo que será el cotejo, para el cual hay algunas dudas con respecto a la formación, principalmente por la cantidad de tocados que tiene el último campeón del certamen, las autoridades de FIFA dieron a conocer quién será el árbitro. Y es un viejo conocido: el polaco Szymon Marciniak.

A sus 45 años, el nacido en la ciudad de Płock volverá a ser el juez principal de un encuentro de la Albiceleste. Y con la mayor curiosidad de todas: fue el árbitro de la final en Lusail frente a Francia, por lo que ahora tendrá el honor de dirigir el primer cotejo de los argentinos buscando retener el título.

Marciniak tiene otra gran particularidad a lo largo de su carrera, la cual inició en 2009, cuando le tocó dirigir por la Primera División de su país el cotejo que enfrentó a GKS Bełchatów y Odra Wodzisław Śląski: es el tercer árbitro polaco que participa de una Copa del Mundo después de Alojzy Jarguz (1978 y 1982) y Ryszard Wojcik (1998).

Szymon Marciniak fue designado como el árbitro principal de Argentina – Argelia. (Foto: FIFA)

¿Cómo le fue a Argentina con Szymon Marciniak?

Bajo la conducción del polaco, Argentina tiene un saldo positivo: dirigió en tres partidos, donde logró dos triunfos y un empate. El partido más recordado es el de la final de Qatar 2022 ante Francia, donde la Albiceleste se impuso por penales y logró su tercer título mundial.

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¿Cómo le fue a Argelia con Szymon Marciniak?

Al frente del seleccionado africano, el saldo también es positivo: solamente dirigió dos partidos y ambos terminaron en triunfo. La última vez fue por la semifinal de la Copa Árabe, donde se impuso por 2-1 ante Qatar.

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La terna arbitral de Argentina vs. Argelia

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Asistente 1: Tomasz Listkiewicz (Polonia)

Asistente 2: Adam Kupsik (Polonia)

Cuarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda)

Asistente de reserva: Isaac Trevis (Nueva Zelanda)

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Rodrigo De Paul dialoga con Szymon Marciniak durante la final de Qatar 2022. (Dan Mullan/Getty Images)

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