Se confirmó el VAR del debut de Argentina en el Mundial: el antecedente negativo que involucra a Julián Álvarez

Entre los designados por la FIFA aparecen nombres que vuelven a cruzarse con la Araña, reabriendo un antecedente polémico que provocó cambios en el reglamento.

Mientras Lionel Scaloni ultima detalles para el debut de la Selección Argentina en el Mundial, ante Argelia el martes a las 22, la FIFA confirmó la terna arbitral completa para el encuentro. Y a la ya conocida presencia de Szymon Marciniak como juez principal, quien dirigió en la final de Qatar 2022, ahora se sumó la oficialización del equipo tecnológico que lo acompañará en la cabina del VAR.

En ese espacio estará Tomasz Kwiatkowski, también a cargo de la tecnología en la consagración albiceleste en Lusail. La coincidencia no es menor: ambos colegiados vuelven a aparecer en un encuentro mundialista de la Scaloneta. Aunque, desde aquel momento a la actualidad, sus nombres supieron quedar marcados en una de las mayores polémicas del fútbol europeo, la cual involucró directamente a Julián Álvarez.

El hecho que dejó en la mira a los jueces polacos fue el penal de “doble toque” anulado a la Araña en la Champions League 2024/25, durante la tanda entre Atlético de Madrid y Real Madrid por los octavos de final. En aquella definición, Marciniak había convalidado el remate de Álvarez, pero desde el VAR, Kwiatkowski intervino al detectar un presunto doble impacto en la ejecución. Luego de revisar, determinó que el delantero argentino, tras resbalarse al momento del remate, había impactado la pelota con ambos pies, lo que llevó a invalidar el tanto.

[#FIFAWorldCup2026] #VARUpdate

🇦🇷 Argentina vs Argélia 🇩🇿

A: Szymon Marciniak 🇵🇱

A1: Tomasz Listkiewicz 🇵🇱

A2: Adam Kupsik 🇵🇱

4to: Campbell-Kirk Kawana-Waugh 🇳🇿

5to: Isaac Trevis 🇳🇿

VAR: Tomasz Kwiatkowski 🇵🇱

AVAR: Dennis Higler 🇳🇱

SVAR: Mohammed Obaid Khadim 🇦🇪 pic.twitter.com/koi4diO218 — ArbitroInternacional (@ArbitroInteBlog) June 15, 2026

Vale recordar que por aquel entonces, la regla vigente consideraba inválida cualquier situación de doble contacto en una ejecución de penal, incluso si era involuntaria. La decisión derivó en reclamos formales del Atlético de Madrid y abrió una fuerte discusión pública sobre la interpretación de la norma.

La controversia fue tal que posteriormente la IFAB revisó la Regla 14 y estableció que, en casos de doble toque accidental con gol convertido, la ejecución debe repetirse, lo que convirtió el episodio en un punto de inflexión reglamentario reciente. Ahora, con su designación confirmada para el debut argentino en el Mundial, Kwiatkowski vuelve a quedar en el centro de la escena con su aparición en el VAR.

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Incluso, la designación arbitral también generó repercusión en Argelia, donde el medio Echorouk Online publicó un artículo en el que advierte que la selección debe afrontar el encuentro con “guardia alta”, aludiendo a posibles influencias dentro del ecosistema dirigencial de la FIFA. En ese clima de suspicacias previas, el foco vuelve a concentrarse en el mismo punto de tensión: una terna que arrastra antecedentes de alto impacto y que, de una forma u otra, mantiene vivo un recuerdo que todavía no termina de apagarse.

Datos clave

Szymon Marciniak será el árbitro principal del debut de Argentina ante Argelia.

será el árbitro principal del debut de Argentina ante Argelia. El VAR estará a cargo del polaco Tomasz Kwiatkowski en el encuentro mundialista.

en el encuentro mundialista. Los árbitros polacos protagonizaron una polémica reglamentaria con Julián Álvarez en Champions League.