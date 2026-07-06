Si Bélgica le gana a Estados Unidos, cuándo, dónde y contra quién juega los cuartos de final del Mundial 2026

El conjunto europeo busca dar el golpe contra los locales para meterse entre los ocho mejores equipos del torneo.

Bélgica y Estados Unidos se enfrentan este lunes desde las 21, en el Lumen Field de Seattle, por los octavos de final del Mundial 2026. El elenco de Mauricio Pochettino busca seguir aprovechando la localía, mientras que los europeos desean dar el golpe para meterse entre los ocho mejores del certamen.

Bélgica llega a esta instancia tras finalizar como líder del Grupo G y buscará confirmar su envión anímico luego de vencer agónicamente 3-2 a Senegal, tras comenzar perdiendo 0-2, por los dieciseisavos de final. Estados Unidos, en tanto, intenta repetir lo hecho ante Bosnia y Herzegovina en la ronda pasada.

En caso de imponerse los europeos, Bélgica ya conoce cuál sería su próximo desafío. El equipo local enfrentará en los cuartos de final a España, quienes vienen de dejar en el camino a otro peso pesado como Portugal. Dicho encuentro se disputará el viernes 10 de julio a las 16:00 en Los Ángeles, con un lugar en las semifinales en juego.

Fixture cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio

17:00 – Marruecos vs. Francia – Boston

Viernes 10 de julio

16:00 – España vs. Estado Unidos/Bélgica – Los Ángeles

Sábado 11 de julio