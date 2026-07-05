Si Brasil gana, contra quién, cuándo y dónde juega por los cuartos de final del Mundial 2026

Enterate de todos los detalles del hipotético encuentro de la Verdeamarela en caso de superar a Noruega por los octavos de final.

La actividad relacionada con el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá sigue su marcha de forma incansable. Tras superar con creces la fase inicial y de pasar con los justo a Japón en los 16avos, la Selección de Brasil se enfoca de lleno en el gran choque de los octavos de final. El conjunto sudamericano se mide ante la Selección de Noruega en un duelo donde no hay margen de error.

La escuadra dirigida técnicamente por Carlo Ancelotti es una de las grandes candidatas al título y busca seguir a paso firme. Pero, de manera inevitable, los fanáticos ya empiezan a mirar de reojo el cuadro de las instancias decisivas de la máxima cita.

Por ello, es momento de repasar qué sucederá si la Verdeamarela consigue imponerse frente al combinado escandinavo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y sella su boleto rumbo a la ronda de los ocho mejores del planeta en una Copa del Mundo que ya tuvo alguna sorpresa.

El posible rival de Brasil en cuartos de final

Si Brasil logra superar la prueba de los octavos de final, su rival en los cuartos de final saldrá del electrizante cruce europeo-norteamericano que protagonizarán la Selección de México y la Selección de Inglaterra.

Gabriel Martinelli. (Foto: Getty).

¿Cuándo y a qué hora jugaría Brasil por los cuartos de final del Mundial 2026?

En caso de clasificarse a los cuartos de final de la Copa del Mundo, el partido de Brasil se disputará el próximo sábado 11 de julio. El encuentro está programado para comenzar a las 18:00 horas (horario de Argentina).

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¿En qué estadio jugaría Brasil los cuartos de final del Mundial 2026?

El escenario designado para albergar este hipotético partido de cuartos de final es el espectacular Hard Rock Stadium (conocido oficialmente en el certamen como Miami Gardens Stadium), ubicado en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. Este majestuoso e icónico recinto cuenta con una capacidad para 65.326 espectadores y promete albergar una verdadera fiesta en las tribunas.

El cuadro del Mundial 2026