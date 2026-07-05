Brasil no puede con los europeos: se va para casa y va a estar por lo menos 28 años sin ganar un Mundial

Brasil perdió ante Noruega y se despidió de la Copa del Mundo. Es el momento de que Argentina gane la cuarta y se ponga a un título.

Otra vez Brasil afuera de un Mundial. Como consecuencia, va a estar 28 años, por lo menos hasta 2030, sin salir campeón del mundo otra vez. Qué lindo está para que Argentina gane la cuarta y quede solo una estrella abajo de ellos. Es el momento.

Erling Haaland con Noruega en Estados Unidos, Croacia en Qatar 2022, Bélgica en Rusia 2018, Alemania con goleada histórica en Belo Horizonte en 2014, Holanda en Sudáfrica 2010, Francia en 2006. Brasil no puede con los europeos.

Y lo de Carlo Ancelotti con Brasil, con todo respeto a uno de los directores técnicos más grandes de la historia del fútbol, fue un compendio de malas decisiones.

¿Para qué Neymar, más allá de ese penal simbólico del final? ¿Por qué no João Pedro? Y andá a saber por qué el penal de Bruno Guimarães no lo pateó Vinícius, si es la figura.

En definitiva, se equivocó mucho Ancelotti. Se ocupó mucho de hablar de la intensidad de la Selección Argentina, de Cabo Verde, pero Brasil terminó marchando. Se va para casa.

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Y un cuadro aparte para Haaland, que es un animal. ¡Qué goleador! Algunos dicen que es torpe, que es malo, que no tiene técnica. Hay que respetar a los goleadores.

Para mí, es el Martín Palermo noruego. Una bestia. En Manchester City lo ganó todo, rompió un montón de récords y ahora alcanzó a Lionel Messi y Kylian Mbappé entre los goleadores del Mundial. Impresionante.

Mundialazo. Noruega en cuartos de final y Brasil, para casa y con 28 años sin salir campeón.