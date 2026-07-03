Si Colombia gana, dónde y contra quién juega los octavos de final del Mundial 2026

El combinado sudamericano busca meterse en octavos de final de la Copa del Mundo, donde ya espera su posible próximo rival.

Colombia, dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, parte como claro favorito en el compromiso por los 16avos de final que se disputa este viernes en el Estadio Kansas City (Arrowhead Stadium) del estado de Misuri. Pero el fútbol, y sobre todo esta Copa del Mundo, nos tiene acostumbrados a las sorpresas, por lo que el aguerrido combinado de Ghana podría intentar dar el batacazo en esta dura fase de eliminación directa.

El partido de octavos de final entre el ganador de la llave de Colombia y Ghana y el vencedor del cruce que disputaron Suiza y Argelia, en el que los suizos ya se impusieron por 2-0 y aseguraron su boleto, se jugará el próximo martes 7 de julio en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá. El encuentro en territorio canadiense se llevará a cabo a las 17:00 horas de Argentina (13:00 locales).

Daniel Muñoz, defensor de Colombia. (Carl Recine/Getty Images)

Las posibles alineaciones de Colombia y Ghana

Por el lado del conjunto sudamericano, Néstor Lorenzo enviaría al campo a su mejor once disponible para no dejar dudas, asegurar el pase y ratificar su chapa de candidato, confiando en el talento del tridente ofensivo que lo depositó en esta instancia tras ganar el Grupo K invicto:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Jhon Córdoba.

Por su parte, Ghana, que viene de hacer una sólida fase de grupos en la Zona L y clasificó a los 16avos de final con grandes expectativas, apostaría al siguiente equipo buscando dar el gran golpe del torneo y detener el poderío colombiano:

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Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Gideon Mensah; Thomas Partey, Salis Abdul Samed; Iñaki Williams, Mohammed Kudus, Jordan Ayew; y Antoine Semenyo.

¿Qué canal pasa Colombia vs. Ghana?

El partido entre Colombia y Ghana, correspondiente a 16avos de final del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports, cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime, además de DAZN y el streaming de DGO.

Terna arbitral de Colombia vs. Ghana

Árbitro: Clement Turpin (Francia)

Asistente 1: Nicolas Danos (Francia)

Asistente 2: Benjamin Pages (Francia)

Cuarto árbitro: Alejandro Hernandez (España)

Quinto árbitro: Jose Enrique Naranjo (España)

VAR: Jerome Brisard (Francia)

AVAR: Willy Delajod (Francia)

SVAR: Fu Ming (China)