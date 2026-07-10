Si España gana, ¿contra quién, cuándo y dónde juega por las semifinales del Mundial 2026?

Enterate de todos los detalles del próximo encuentro de La Roja en caso de superar a Bélgica en los cuartos de final.

El Mundial 2026 está en su recta final y, tras dejar atrás las rondas previas de eliminación directa, la Selección de España quiere pisar fuerte en los cuartos de final. El campeón europeo se mide ante la Selección de Bélgica en un partidazo de combinados UEFA.

La escuadra dirigida por Luis de la Fuente es una de las grandes potencias y candidatas firmes a coronarse en esta cita. Pero, de manera inevitable, los fanáticos ya empiezan a mirar de reojo el cuadro de las instancias definitivas de la Copa del Mundo.

Por ello, es momento de repasar qué sucederá si La Roja consigue imponerse frente al combinado belga y sella su boleto rumbo a la ronda de los cuatro mejores del planeta.

El rival de España en semifinales

Si España logra superar la dura prueba de los cuartos de final, su rival en la gran semifinal será la gran Selección de Francia, que viene de sellar su clasificación tras vencer por 2-0 a Marruecos en su respectivo cruce de cuartos. Sería un partidazo con duelo directo entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

¿Cuándo y a qué hora jugaría España por las semifinales del Mundial 2026?

En caso de clasificarse a las semifinales de la Copa del Mundo, el partido de España y Francia se disputará el próximo martes 14 de julio. El encuentro está programado para comenzar a las 16:00 horas (horario de Argentina).

¿En qué estadio jugaría España las semifinales del Mundial 2026?

El escenario designado para albergar este trascendental partido de semifinales es el espectacular Dallas Stadium (conocido habitualmente fuera del torneo como AT&T Stadium), ubicado en la ciudad de Arlington, Texas, Estados Unidos. Este majestuoso e imponente recinto cuenta con una capacidad adaptada de 70.649 espectadores y promete albergar un marco verdaderamente inolvidable en busca de un lugar en la gran final.

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El cuadro del Mundial 2026