Si España le gana a Portugal, cuándo, dónde y contra quién juega los cuartos de final del Mundial 2026

En el marco de los octavos de final del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Dallas, la Selección de España se enfrenta a la Selección de Portugal en búsqueda de una nueva victoria que le permita clasificar a los cuartos de final y seguir vivo en la competencia.

El elenco comandado por Luis de la Fuente viene de eliminar con solvencia a Austria en 16avos de final tras vencerlo por 3 a 0. Además, cuenta con la particularidad de que es el único equipo que no recibió goles a lo largo de este certamen.

A este partido, la Roja llega en buena forma, ya que en esta Copa del Mundo disputó cuatro encuentros con un saldo de tres victorias y un empate, que fue ante Cabo Verde en su debut. En los mismos convirtió ocho goles y no recibió ninguno.

Contra quién juega España los cuartos de final del Mundial si le gana a Portugal

En caso de avanzar a la siguiente ronda, los dirigidos por Luis de la Fuente volverán a la acción el próximo viernes 10 de julio, a las 15.00 horas de Argentina. Allí se enfrentarán al ganador de la llave entre Estados Unidos y Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El fixture cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio

17:00 – Marruecos vs. Francia – Boston

Viernes 10 de julio

16:00 – España/Portugal vs. Estado Unidos/Bélgica – Los Ángeles

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Sábado 11 de julio

18:00 – Noruega vs. México/Inglaterra – Miami

22:00 – Argentina/Egipto vs. Colombia/Suiza – Kansas City

El cuadro del Mundial 2026