Si Francia gana, ¿contra quién, cuándo y dónde juega por las semifinales del Mundial 2026?

Enterate de todos los detalles del hipotético encuentro de Les Bleus en caso de superar a Marruecos por los cuartos de final.

La actividad relacionada con el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá sigue su marcha de forma incansable. Tras dejar atrás las rondas previas de eliminación directa, la Selección de Francia se enfoca de lleno en el gran choque de los cuartos de final. El conjunto europeo se mide ante la Selección de Marruecos en un duelo que promete ser una batalla sin tregua.

La escuadra dirigida por Didier Deschamps es una de las grandes potencias y candidatas firmes a coronarse en esta cita. Pero, de manera inevitable, los fanáticos ya empiezan a mirar de reojo el cuadro de las instancias definitivas de la Copa del Mundo.

Por ello, es momento de repasar qué sucederá si Les Bleus consiguen imponerse frente al combinado africano y sellan su boleto rumbo a la ronda de los cuatro mejores del planeta.

El posible rival de Francia en semifinales

Si Francia logra superar la dura prueba de los cuartos de final, su rival en la gran semifinal saldrá del electrizante cruce que protagonizarán la Selección de España y la Selección de Bélgica, que chocarán el próximo viernes a las 16 horas en el SoFi Stadium de Los Angeles.

¿Cuándo y a qué hora jugaría Francia por las semifinales del Mundial 2026?

En caso de clasificarse a las semifinales de la Copa del Mundo, el partido de Francia se disputará el próximo martes 14 de julio. El encuentro está programado para comenzar a las 16:00 horas (horario de Argentina).

¿En qué estadio jugaría Francia las semifinales del Mundial 2026?

El escenario designado para albergar este trascendental partido de semifinales es el espectacular Dallas Stadium (conocido habitualmente fuera del torneo como AT&T Stadium), ubicado en la ciudad de Arlington, Texas, Estados Unidos. Este majestuoso e imponente recinto cuenta con una capacidad adaptada de 70.649 espectadores y promete albergar un marco verdaderamente inolvidable en busca de un lugar en la gran final.

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Kylian Mbappé. (Foto: getty).

El cuadro del Mundial 2026